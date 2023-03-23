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被馮淬帆大罵 王晶反酸台灣是怪地方

娛樂新聞組╱綜合報導
馮淬帆大罵王晶，害太多人很慘。(取材自豆瓣電影)
馮淬帆大罵王晶，害太多人很慘。(取材自豆瓣電影)

台灣驚悚電影「蝴蝶大廈」日前在台灣舉行開鏡儀式，參與演出的香港資深演員馮淬帆在開鏡典禮上，直指在香港拍攝過不少「鬧劇」，更表示是他「一輩子的恥辱！」直接點名曾經合作不少次的導演王晶：「王晶這個王X蛋！害很多人很慘！」

77歲馮淬帆因為港片走紅，還有一句經典台詞「香蕉你個芭樂」更流傳至今，相隔五年推出新片「蝴蝶大廈」，日前在開鏡記者會上大罵王晶導演，認為在香港拍攝的喜劇片是「一輩子的恥辱」，還說：「那些根本不是喜劇，是鬧劇，王晶（導演）那個王八蛋，害太多人很慘！」更發誓就算片酬再多，也不再演鬧劇。

消息傳到王晶耳裡讓他相當不悅，王晶氣得在微博上反擊，刻意在微博貼出馮淬帆和周潤發在他自編自導「精裝追女仔」的畫面，照片上馮淬帆全身肌肉收縮，臉部扭曲，王晶語帶諷刺地說：「中國台灣是一個奇怪的地方，很多香港人去了之後，水土不服，頭腦混亂，正正常常一個人，會漸漸變傻，胡言亂語，之前有個姓蕭的，自以為是燈神，再有個姓杜的，自以為是食神，今天又跑出個姓馮的，患上被害妄想症，自以為是八旦神。錢導你大發慈悲讓他繼續治療吧，用病人當演員省不了多少，還違法。」

另據香港01報導，馮淬帆定居台灣多年，近年明顯減產不少，這次為「蝴蝶大廈」重新亮相大銀幕，馮淬帆表示：「除非有很不喜歡的劇本或某一種原因，正常情況下是沒有理由不拍的，不過我也推了很多戲。」

馮淬帆大罵王晶，害太多人很慘。(記者王聰賢／攝影)
馮淬帆大罵王晶，害太多人很慘。(記者王聰賢／攝影)

香港 導演 微博

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