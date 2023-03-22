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「肉蒲團」性感女神息影後罕受訪 曝母子共浴 兒子驚嚇

記者陳建嘉／即時報導
雷凱欣當年在「3D肉蒲團之極樂寶鑑」一脫成名。(取材自微博)
雷凱欣當年在「3D肉蒲團之極樂寶鑑」一脫成名。(取材自微博)

香港豔星雷凱欣息影多年後首度露面，22日晚間現身香港中環出席活動，她當年爆紅後就選擇結婚引退，嫁給車行太子爺兼潮牌老闆陳智聰，她坦言結婚生子後專心做全職媽媽，「我現在又要做家務，又要照顧孩子上學放學，連我的朋友都說我好像做了48小時」，更透露會與5歲兒子共浴。

雷凱欣透露久未露面，確實有些緊張，但是否想回來拍戲？雷凱欣表示：「我們就沒什麼談，我們都很隨緣，他沒什麼限制我的。如果有很好的角色我也可以的」，不過她笑稱兒子不喜歡她太性感，有時候穿露肚臍的裝扮，就會拉衣服幫媽媽遮住，「因為他說他是我的男朋友」，她也拿過一些過往照片給兒子看，但兒子好像不相信媽媽曾是女明星，至於被問是否會拿一些以前性感的作品給兒子看，雷凱欣直言「他會很驚喜的，就好像我和他一起洗澡的時候，他會大叫『哇哇哇』，他的反應好好笑，他好有演藝感。」

雷凱欣以性感形象闖盪香港影壇，當年一出道就被封新一代性感女神，而在2011年演出香港三級電影「3D肉蒲團之極樂寶鑑」，一脫成名，不少性感角色接踵而來，不過她在2014年拍完「大話天仙」就息影，直到2018年被拍到抱小孩現身街頭，隨後才大方承認已經結婚生子。

雷凱欣如今已經息影，專心當媽。(取材自微博)
雷凱欣如今已經息影，專心當媽。(取材自微博)
雷凱欣如今已經息影，專心當媽。(取材自微博)
雷凱欣如今已經息影，專心當媽。(取材自微博)

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