「肉蒲團」性感女神息影後罕受訪 曝母子共浴 兒子驚嚇

雷凱欣當年在「3D肉蒲團之極樂寶鑑」一脫成名。(取材自微博)

香港 豔星雷凱欣息影多年後首度露面，22日晚間現身香港中環出席活動，她當年爆紅後就選擇結婚引退，嫁給車行太子爺兼潮牌老闆陳智聰，她坦言結婚生子後專心做全職媽媽，「我現在又要做家務，又要照顧孩子上學放學，連我的朋友都說我好像做了48小時」，更透露會與5歲兒子共浴。

雷凱欣透露久未露面，確實有些緊張，但是否想回來拍戲？雷凱欣表示：「我們就沒什麼談，我們都很隨緣，他沒什麼限制我的。如果有很好的角色我也可以的」，不過她笑稱兒子不喜歡她太性感，有時候穿露肚臍的裝扮，就會拉衣服幫媽媽遮住，「因為他說他是我的男朋友」，她也拿過一些過往照片給兒子看，但兒子好像不相信媽媽曾是女明星，至於被問是否會拿一些以前性感的作品給兒子看，雷凱欣直言「他會很驚喜的，就好像我和他一起洗澡的時候，他會大叫『哇哇哇』，他的反應好好笑，他好有演藝感。」