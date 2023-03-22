隔38年再度合作張國榮 李麗珍催淚演技暗藏彩蛋

李麗珍在「最愛是誰」MV中的演技超有層次。(視頻截圖)

張國榮逝世即將20周年，環球唱片近日推出他於1989年翻唱而從未面世的「最愛是誰」，並重新編曲，更找來曾與張國榮合作電影 「為你鍾情」的李麗珍出任MV唯一女主角。MV以一鏡到底拍攝，李麗珍全程不發一言，默默落淚演繹，網友大讚她演技爐火純情，令人看完內心隱隱作痛。

香港 01報導，其實這首歌是由李麗珍舊愛潘源良填詞，更有指是當年他送給李麗珍的剖白之作，而細看MV的話，更不難發現情節與李麗珍的情史有不謀而合之處，難怪演出如此投入。

1989年，張國榮曾推出一隻翻唱大碟「Salute」，共收錄「明星」、「似水流年」、「從不知」、「但願人長久」等10首歌曲，他當年宣布退出樂壇，製作此專輯的理念是想趁機向歌曲的原唱者、作曲人及作詞人致敬。近日環球唱片推出企畫「REMEMBRANCE Leslie」，當中居然有張國榮翻唱卻從未曝光的「最愛是誰」。

環球表示這首歌是從「Salute」的母帶中找到，但翻查「Salute」專輯曲目，10首歌曲中並不包括「最愛是誰」，估計是張國榮當時錄好音，但最後抽起的原聲錄音聲軌，環球於是找來爵士教父Ted Lo（羅尚正）重新編曲，並由御用音樂人Alvin Leong監製。

「新歌」找李麗珍擔任女主角可謂不二人選，以下歸納幾個原因及彩蛋。首先，MV中以一鏡到底方式拍攝，李麗珍全情不發一言、沒有任何對白，只站立於巴士車廂內捉實布滿青苔的扶手，其間經歷日與夜，李麗珍亦細膩演繹出情緒起伏變化，時而落淚、時而低頭思索。而去到最後一個白晝，車上男乘客先後望李麗珍一眼再落車，李麗珍則全程未有與他們對眼，並成為最後一個下車的人。

張國榮的歌藝當然無從挑剔，另外網友對李麗珍的影后級演戲功力一面倒的好評，有觀眾就留言：「淡淡的哀愁慢慢滲出來。」「找李麗珍拍『最愛是誰』別具意義，還多添一份可惜及傷感！」「李麗珍演技真是被嚴重低估！」不少人更看到眼框濕了，認為這次演出一點也不容易，但她卻極具感染力，成功牽動觀眾情緒。