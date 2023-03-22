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謝霆鋒「勾手摸背」緊黏王菲 被虧最強戀愛腦

記者黃保慧／綜合報導
王菲(右)與謝霆鋒復合重現經典「世紀牽手」畫面。(取材自微博)
王菲(右)與謝霆鋒復合重現經典「世紀牽手」畫面。(取材自微博)

王菲謝霆鋒復合後一直愛得低調，近期被拍到重現經典「世紀牽手」畫面，現在似乎沒再那麼避諱大眾眼光，同框的影片近日被公開，謝霆鋒的舉動更被解讀愛意滿滿。

狗仔「攝影劉大錘」曝光兩人早前從香港回北京的機場畫面，12秒的影片可見王菲在穿外套時，謝霆鋒還伸手撫摸王菲後背，手勾手黏緊緊，儘管談了快10年的戀愛，但無時無刻都要摸摸對方的舉動，讓謝霆鋒被笑虧是「最強戀愛腦」。

另外，也有媒體拍到，小倆口現身機場時，王菲的步伐一度快要超越謝霆鋒，男方見狀伸出手輕拍王菲背包，示意要她跟緊身邊，甜蜜互動曝光兩人的絕佳默契。

其實王菲與謝霆鋒這段戀情挺戲劇性，2000年公開戀情時就是上演「世紀牽手」，歷經分分合合，各自還曾結婚另組家庭，如今雙雙離婚又再續前緣，反而愛得更濃烈，期間雖被爆分手，但從最近幾次的甜蜜畫面攤在陽光下，也讓謠言不攻自破。

另據香港01報導，由謝霆鋒主演兼首擔任動作指導的電影「海關戰線」近日曝光了拍攝花絮片段，劇中有不少打鬥危險動作都沒有用替身均由他親自上陣，即使在過程中受傷他都忍痛堅持拍攝，根本就是玩命演出。而身為動作指導的他，亦非常盡責記錄每一場動作戲，指導劇中演員動作戲等，相當敬業，讓不少網友讚不絕口直言其是一位值得敬佩的實力演員。

謝霆鋒 王菲 香港

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