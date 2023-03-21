井柏然「歸路」雪地按頭舌吻 譚松韻主動求婚了

井柏然(右)和譚松韻放閃。(圖:愛奇藝國際站提供)

井柏然、譚松韻主演的中國都市愛情劇「歸路」，改編自墨寶非寶同名小說 ，20日兩人在線陪網友追劇，播到井柏然在雪地修車，把譚松韻擁入懷中的一幕，譚松韻在聊天室笑喊：「唱歌了唱歌了，哈哈哈！為什麼過了這麼久還是看一次笑一次呢！」劇組稍早也釋出這一幕拍攝花絮，原來是井柏然唱歌點中譚松韻笑穴，讓她多次笑場NG，讓男方開玩笑警告：「再笑我捶妳了！」好不容易撐到拍完，井柏然作勢掐譚松韻的脖子，原來唯美名場面的背後居然有這麼可愛的互動插曲。

其實，井柏然最早是以歌手身份出道，劇中另一幕井柏然哼唱歌曲「灰姑娘」，開拍前他不停練唱，還笑稱自己「因為這首歌重返歌壇了」，但開拍後卻不小心唱走音，同樣讓譚松韻大笑不已，讓他無奈表示：「這麼好笑嗎？我唱歌。」更開玩笑說：「團隊呢？我要發律師函了」

井柏然(左)和譚松韻雪地擁抱。(圖:愛奇藝國際站提供)

兩人首次合作也培養出好感情，日前兩人接受愛奇藝國際站專訪，井柏然稱呼女方「松松」，且多次自然喊出譚松韻暱稱，顯得相當習以為常，他解釋因為覺得叫本名很嚴肅，剛好聽到別人這麼叫譚松韻就順勢沿用。而譚松韻一開始在鏡頭前還稱對方「井柏然」、「小井老師」，但隨著訪問進行，突然脫口說出「井寶」兩字稱呼對方，講完之後害羞抿嘴，偷看井柏然之後笑了出來，事實上「井寶」也是許多粉絲會稱呼井柏然的可愛小名，顯見兩人私下關係已經相當熟悉。

談到首次合作就營造出強大CP感，井柏然大讚譚松韻表演很自然，讓他很有代入感，「感覺很舒服，我覺得我們兩個沒有需要彼此適應的過程，一下子就走進了故事當中。」譚松韻則表示一直都很欣賞井柏然，但被問到與井柏然合作過程，譚松韻爆料對方每次見面都是劇中形象，唯有一次排戲時讓她相當意外，「我問這是路炎晨（井柏然角色）的衣服嗎？他說是他自己的，是破洞的T恤。」接著在胸口上比畫出破洞的位置，譚松韻對於井柏然的私服不敢多做評論，只回「時尚 」兩字，惹得對方大笑，井柏然趕緊解釋他平常就是那幾套衣服。

「歸路」最新劇情播出兩人重逢後，井柏然一句「還愛我嗎？」打動高中初戀譚松韻而正式復合。在下著大雪天的蒙古包帳篷前，井柏然按耐不住心意，直接從門口開親到床上，按頭舌吻譚松韻。隔天清晨，井柏然背後擁抱女方一起看日出，卻接到女方爸爸電話阻止戀情，兩人互相取暖十指緊扣，井柏然耳鬢廝磨女方，背後抱完還不夠，譚松韻轉正面和男方甜蜜相擁，男方親吻女方耳朵，「雪地四階段放閃」撒糖無極限！只不過接下來井柏然接到拆彈任務失聯，一整晚擔心地胃痛又發燒的譚松韻，見到對方平安回來不忍了，「分開十多年，現在有機會在一起，我們結婚吧！」直接開口求婚。