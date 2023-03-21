張頌文新片首映 「京海三人組」出席力挺

「狂飆」中的「京海三人組」現身力挺張頌文的新電影。(取材自微博)

由王晶執導，白客、張頌文主演的電影 「不止不休」日前在北京 舉行首映，最令粉絲興奮的是電視劇「狂飆」中「京海三人組」蘇小玎、林家川、馮兵也出席活動，力挺張頌文，尤其是蘇小玎和張頌文的互動更是讓劇迷們歡呼不已。

北京日報報導，「不止不休」講述2003年的中國，高中肄業的小鎮青年韓東（白客飾）懷揣記者理想，不顧家人阻攔離家來到北京應聘一家報社，一路不止不休勇敢追尋自己記者理想的故事，而張頌文在片中扮演資深記者黃江。

根據首映會現場的影片，蘇小玎身穿藏藍色中式外套，內搭白色T恤，戴著框架眼鏡，雙手交叉放在腿上，終於剪掉長髮的他看起來顯得乾練許多，不少網友紛紛誇讚他現在的模樣十分帥氣。值得注意的是，蘇小玎展現超強的記憶力，不僅精確的背出演員在劇中的身分證號碼，分析角色也十分專業，發言最後還不忘誇讚張頌文，兩人隔空摸臉惹得現場觀眾歡呼。

至於張頌文全程面帶微笑，只說了一句「我是演員張頌文，飾演的是黃江，謝謝。」就再也沒有說話。面對「狂飆」劇組中的眾人，張頌文的臉上一直帶著淡淡的笑容，揚起的嘴角能夠看得出該劇中的演員感情都十分深厚，尤其是他對弟弟高啟盛眼神之中滿是寵溺。