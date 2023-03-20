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4月結婚是煙霧彈？網傳何超蓮婚紗照爆已嫁竇驍

娛樂新聞組／綜合報導
竇驍(右)、何超蓮經常大方放閃。（取材自微博）
竇驍(右)、何超蓮經常大方放閃。（取材自微博）

賭王何鴻燊的千金何超蓮與34歲男星竇驍交往4年多，先前被傳將在4月於峇里島舉行婚禮，引起熱議。近日，網路上又流傳一張疑似何超蓮穿婚紗的背影照，引發網友猜測兩人已辦完婚禮，4月結婚的傳聞只是煙霧彈。對此，兩名當事人都未回應。

何超蓮和竇驍2019年被拍到電梯熱吻，隨後認愛，兩人2021年還曾在節目上秀恩愛，表示對方是「對的人」。不過，部分網友頻頻造謠兩人分手，何超蓮都親上火線否認，今年214情人節也Po照放閃。

上月有爆料指出，何超蓮和竇驍決定4月初在峇里島舉行世紀婚禮，鄧紫棋、李蘊、王灝兒、Twins、薛凱琪等知名女星都受邀。近日有網友分享一張新娘的背影，稱是經過藝人同意後唯一可以公開的照片，地點在三亞。網友紛紛推測何超蓮和竇驍已舉行婚宴，表示：「竇驍做了豪門女婿，比奚夢瑤這個豪門媳婦要好很多，他不用生孩子」、「竇驍成功嫁入豪門。」

網上流出一張疑似何超蓮穿婚紗的背影照。(網路照片)
網上流出一張疑似何超蓮穿婚紗的背影照。(網路照片)

女星蔡卓妍（阿Sa）近日受訪，透露在倫敦遇到何超蓮有恭喜她，何超蓮回應謝謝，至於婚禮細節，阿Sa守口如瓶說：「不知，她都未公布，等她自己講。」

鄧紫棋

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