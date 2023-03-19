張蘭陷食安風波又被曝欠債9.8億 豪宅被接收

汪小菲（右）和葛斯齊（左）握手言和。 （取材自微博）

富商汪小菲 的母親、知名女企業家張蘭，在兒子與女星大S 離婚後，頻頻直播發表言論、爆料，每每掀起話題，也都趁機帶貨自家食品品牌的商品。然而，被指靠消費前兒媳撈錢的張蘭，近日被負面風波纏身。

張蘭被315晚會點名，「麻六記」酸辣粉有食安問題，又被曝欠債9.8億。（取材自新民周刊）

網易報導，日前央視315晚會曝光了「麻六記」酸辣粉存在食品安全問題，又有媒體報導張蘭在海外欠下大筆債務，名下的豪宅被執行，設立的家庭信託被「擊穿」，種種信息迅速引起網友熱議。

根據美國相關判決書所披露的信息，張蘭在2019年與倫敦最大私募基金業者CVC的訴訟失敗，判賠對方1.42億美元及利息，折合約9.8億人民幣。

經過法院判決，張蘭名下所在紐約的一所豪宅已經歸CVC所有。同時，張蘭的海某信託也被「擊穿」，CVC將成為張蘭這筆財產的任命接管人。

報導指出，張蘭早在幾年前將品牌「俏江南」賣給CVC時，就設立了家庭信託，最終受益人是汪小菲及其子女，企圖以此區隔財產，為兒子留下保障。

不過，張蘭在設立信託時並不了解，雖然受益人是汪小菲及子女，但因為她對這筆資產的控制權過高，讓CVC抓住漏洞。最後，這筆財產被用來償還債務。

還有網友爆料，早在去年11月，張蘭和汪小菲就收到了法院的判決書，那段時間正是汪小菲和大S網上隔空「罵戰」最熱鬧的時候，張蘭也藉此直播，吸引可觀的流量，帶貨變現賺錢，迅速積累財富。如今網友紛紛恍然大悟，張蘭之所以如此「活躍」，都是為了還債。

另據「噓！星聞」報導，數度開槓汪小菲的台灣狗仔葛斯齊，日前在汪小菲經營的餐廳「麻六記」開直播，沒想到汪小菲突然出現打招呼。

直播過程中，汪小菲和葛斯齊握手言和，汪主動示好說道：「咱倆以後，化干戈為玉帛」，還要葛斯齊多到北京 ，葛斯齊則笑回「謝謝小菲哥」，還誇汪小菲長得帥、手很嫩。網友看到兩人同框則直呼「太戲劇化」，甚至有網友幫兩人取CP名「比翼齊菲」。