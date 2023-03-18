「狂飆」演員紅進大學 張頌文獲聘客座教授

「狂飆」演員張頌文演技獲讚，被聘為北京城市學院表演學部客座教授。(取材自微博)

由徐紀周執導，張譯、張頌文、李一桐主演的中國掃黑犯罪劇「狂飆」，播出後在中國獲得超高人氣，即便戲劇收官已久，仍不時登上熱搜。近日該劇演員在北京 城市學院參加藝術導師學術交流會，張頌文被聘為北京城市學院表演學部客座教授。蘇小玎、孫岩、曲珊珊被聘為北京城市學院表演學部藝術導師。

網易報導，據悉，這也是「狂飆」播出這麼久以來，劇組主創人員首次線下重聚。

據現場視頻，學生們看到演員抵達後，個個激動不已，迅速將演員們包圍住，引起不小轟動，學生們見到張頌文紛紛尖叫趕、搶著拍照。

同樣被追的還有高啟盛的扮演者蘇小玎，影片中可以看到學生們一開始只是跟在身旁呼喊蘇小玎的名字，但群眾越來越「熱情」，不僅把蘇小玎圍住，還拽起他的外套。

當天，早已在北京城市學院擔任表演老師的李健主持了交流會，李健一身正氣、不苟言笑，無論是形象或氣質都很正派，適合演正劇。從視頻中不難聽出他的台詞功底，中氣足、字正腔圓，即便沒有字幕也能聽清他說的每一個字。