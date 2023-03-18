童顏女神脫了 全裸「鴛鴦戲水」 視帝肉身環抱遮春光

「童顏女神」譚凱琪(左)海邊上演全裸鴛鴦戲水，視帝陳豪肉身環抱遮春光。（翻攝自MyVideo）

MyVideo跟播人氣港劇「新四十二章」，由TVB視帝陳豪、香港 「美腿女神」龔嘉欣、「童顏女神」譚凱琪主演。

劇情呼應金庸經典武俠作品「鹿鼎記」故事情節，講述流傳已久的失落寶藏「四十二章經」輾轉間流落到香港，主角們運用自己的專長及異能，展開一段你爭我奪的現代奇幻尋寶之旅，該劇在香港開播後，開出最高20.9點（134萬觀眾）亮眼收視，反應不俗。

劇中，龔嘉欣飾演「鰲拜」轉世的豬肉販朱螢嬌，外型甜美亮麗的她為戲大犧牲，以蓄大鬍子的頹廢造型登場，反差形象令人吃驚；她在拍攝時需黏鬍子超過十小時，黏膠導致她皮膚常常大過敏 紅腫，讓她直呼詮釋該角不容易。

除了角色的破格造型，龔嘉欣還有許多武打戲，因她是武功高強的「鰲拜」轉世，要跟男演員對打，有次武打位置沒喬好，慘被打爆鼻樑差點毀容，「男人的手骨好粗，每次打戲骨撞骨都好痛，好多次我都強忍住淚水，有場戲與男替身對打還被打爆鼻，當時聽到鼻樑兩下啪啪聲，我立刻拿鏡子看，就見到血流下來。」她不責怪男替身，只擔心自己受傷會拖累拍攝進度，忍痛完成剩下鏡頭才到醫院檢查，幸好並無大礙。

龔嘉欣在「新四十二章」中以蓄鬍樣登場。（翻攝自MyVideo）

不只如此，龔嘉欣也為戲大秀舞藝，劇中，龔嘉欣為了求助陳豪飾演「康熙帝」轉世的中文系教授章經，希望對方能幫她手上的筆記解謎，她犧牲色相戴上粉色假髮、穿上緊身露肚裝，化身「山寨版」韓團BLACKPINK 成員Lisa，大跳K-Pop熱舞勾引陳豪。有舞蹈底子的龔嘉欣坦言，該場戲對她來說並不簡單，原因是出在對戲搭擋陳豪身上，「拍攝時忍笑好難，因為陳豪實在太搞笑，他的反應太有喜感了。」

另外，「童顏女神」譚凱琪飾演的臨床心理學家關玉菁，與陳豪飾演的章經有感情對手戲，其中兩人還在海邊上演「全裸鴛鴦戲水」戲碼。譚凱琪大方脫衣露出美背入海，一旁跟著下水的陳豪怕她被路人看光，在海中環抱替她遮擋，親密肢體接觸讓兩人感情瞬間升溫。