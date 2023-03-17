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網友盜孕照瞎扯「被王一博搞大肚子」致歉文曝光 粉絲更怒了

噓！星聞／即時報導
王一博。(取材自微博)
王一博。(取材自微博)

中國男星王一博在「陳情令」中飾演「藍忘機」一角爆紅，成為流量小生，但人紅是非多，王一博16日被爆搞大粉絲肚子，然而一切根本胡亂造謠，爆料者也於今（17）發文道歉。

一名微博網友「晗晗qvq」16日先是在網紅李恩的微博下留言，稱和王一博發生關係，但男方在她懷孕後卻不負責，讓她只好選擇求助，而李恩則要求對方提供證據，但不僅拿不出證據，還將兩人對話截圖貼出，表示「造謠犯法，我只希望壞人受到懲罰。」李恩則澄清未知事情要大家「理性吃瓜」。

不過爆料內容逐漸擴大引起關注，王一博所屬經紀公司「樂華娛樂」發聲明直接點名該網友造謠有王一博名譽，要她刪除相關內容，該網友未理公司警告，還曬出一張疑似兩人親密照照片，以及孕肚影片，但照片全被馬賽克根本看不出什麼，隨後被粉絲扒出照片內容其實是劇照。而孕肚畫面更是偷他人影片上傳的，孕媽咪本人親自發聲表示不知道「晗晗qvq」是誰，但影片卻被盜用，希望大家幫忙舉報「晗晗qvq」。

「晗晗qvq」造謠迅速被打臉，隨後發文道歉，表示純粹是「粉絲口嗨」，沒想到原先一個評論會引起這麼大風波，還演變到無法控制的局面，她寫道「我真誠的向王一博先生道歉」，並稱會將「晗晗qvq」這個帳號刪除。不過粉絲看到「晗晗qvq」更怒，認為她假裝粉絲，自導自演，頻呼「不要侮辱粉絲這兩個字」、「不是粉絲，別放過她」。

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