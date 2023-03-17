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沒祝賀楊紫瓊奧斯卡封后 章子怡被酸「沒格局」

娛樂新聞組╱綜合報導
章子怡(右)、楊紫瓊曾經合作電影「藝伎回憶錄」。(取材自微博)
章子怡(右)、楊紫瓊曾經合作電影「藝伎回憶錄」。(取材自微博)

馬來西亞女星楊紫瓊奪得奧斯卡影后，華人影星紛紛獻上祝福，唯獨曾兩度合作「臥虎藏龍」、「藝伎回憶錄」的女星章子怡沒祝賀，網友發文質疑章子怡「沒格局」，隨即遭到章子怡舉報，文章被刪除。

綜合媒體報導，成為奧斯卡影史第一位華裔影后，李連杰、周星馳、甄子丹、吳彥祖、李玟、向太、李冰冰、梁朝偉等大咖影星紛紛獻上祝福，「臥虎藏龍」導演李安也在第一時間透過助理恭喜楊紫瓊，唯獨曾與楊紫瓊兩度合作的章子怡始終沉默。

於是一名網友在微博寫文暗指2人關係不合，同時嘲笑章子怡「格局小」；怎料，該篇貼文剛曝光不久，立刻遭章子怡本人以侵犯人身權益為由檢舉，文章遭刪除，惹得網友無限聯想。

外界推測，兩人確實沒過節，不過同樣優秀的兩人，可能是因為競爭關係太強烈。

在微博擁580萬粉絲的影劇博主「電影王」認為，章子怡之所以會被點名，主要是在楊紫瓊之前，章子怡是離奧斯卡最近的那個華人，他指出：「章子怡年僅21歲就憑『臥虎藏龍』成為北美最受歡迎的華人女星，26歲成為奧斯卡終身評審委員，還被好萊塢大片『藝伎回憶錄』捧為女主角，認為她離奧斯卡影后只差最後一步。」可惜沒能如願。

章子怡的粉絲也恨鐵不成鋼地喊話：「能不能快點進組拍戲，別只惦記你那二胎孩子和奶粉了。」

奧斯卡 楊紫瓊 華人

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