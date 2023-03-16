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戲說從頭／「狂飆」緝匪才落幕 張譯刑警又上身

娛樂新聞組╱綜合報導
「狂飆」熱潮還沒退去，張譯又在「他是誰」中扮演刑警。(取材自微博)
「狂飆」熱潮還沒退去，張譯又在「他是誰」中扮演刑警。(取材自微博)

「剛看罷他與黑幫大佬高啟強的對決，又看起他八年追兇，幫受害者討公道…」爆款劇「狂飆」落幕不久，飾演刑警安欣的張譯，又在懸疑劇「他是誰」中演起刑警。

武漢晚報報導，「他是誰」主要講述以衛國平(張譯飾)為首的刑警，堅持不懈和犯罪集團鬥智鬥勇的故事。1988年，衛國平在追捕連環凶殺案的行動中目睹戰友犧牲、兇手逃跑，成為其難以釋懷的心結，八年後，寧江市發生駭人聽聞的碎屍案，身為刑警隊長的衛國平追擊真相，諸多線索則直指八年前舊案。

「他是誰」預告中，強節奏、快速閃回的畫面，搭配驚悚詭譎的音樂、驚悚的開篇發問，懸疑氛圍直線拉滿；舊案未破，新案又起，快節奏、高反轉的燒腦劇情，讓觀眾一窺黑與白，展現人性與人心之間的較量。

報導稱，該劇除了懸念，更不乏對情感、社會議題等諸多方面的映射思考，劇中，衛國平橫跨八年面對阻礙重重，卻從未放棄對兇手的追查，彰顯了執法警察維護法理的堅持；該劇在探案的基礎上，也充分挖掘人物情感張力，讓角色更加鮮活和有人氣。

值得一提的是，幕後主創團隊實力也不俗，丁黑任監製、鮑成誌導演、美術指導丁國力、造型執導任曼麗，這是四人繼「警察榮譽」之後的又一次合作，被譽為王牌班底的強強聯手；編劇由白日夢戲劇創作工作室的吳迪、李芳擔任，其代表作電影「懸崖之上」豆瓣評分高達7.8分，在懸疑、刑偵故事創作上駕輕就熟。

警察 導演 電影

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