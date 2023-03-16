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范丞丞傳與賈玲未婚生子 范冰冰：什麽鬼

娛樂新聞組╱綜合報導
范丞丞被傳未婚生子，網友不太相信。(取材自微博)
范丞丞被傳未婚生子，網友不太相信。(取材自微博)

女星范冰冰的弟弟范丞丞傳出未婚生子，對象是40歲女星賈玲，他在Instagram傳了一張「厭世臉」照，還寫下「把嘴閉上」。有網友關心詢問「怎麼了呀？誰惹你生氣了」，其他網友則解釋應該是因為有人造謠范丞丞未婚生子，紛紛直呼「真的太離譜」，甚至還釣出姊姊范冰冰留言「我去，什麽鬼…東西，還有沒有更離大譜的」。

綜合媒體報導，其實范丞丞未出道前，也屢次被傳是姊姊范冰冰的私生子，但兩人只是年齡相差19歲的姊弟，這次范丞丞被造謠未婚生子，范冰冰也傻眼；網友看到連范冰冰都留言喊離譜，紛紛直呼「啊~冰冰姊都來了」。

據報導，范丞丞和賈玲曾一起擔任綜藝節目「青春環遊記2」的固定嘉賓，在節目中有默契的互動，頗受到觀眾歡迎，不料卻傳出了兩人未婚生子的傳言。由於該則爆料沒有任何證據，甚至連賈玲是不是真的有懷孕都無從得知，因此許多網友都抱持不相信的態度。

粉絲安慰范丞丞「不要生氣」，也有不少人直呼傳言太離譜，還有人表示自己看到之後都「氣笑了」。

不過有關於范丞丞的離譜傳聞也不只這一件，與范冰冰相差19歲的他，2007年首度在大眾面前亮相時，就一度被懷疑是范冰冰的私生子，後來還是他出示戶口名簿，經過法院認證他們是親姊弟後才平息風波。

范冰冰

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