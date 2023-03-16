摘婚戒傳婚變？劉詩詩合體吳奇隆慶生

劉詩詩在微博上慶生沒看到婚戒引猜測，但其實和老公吳奇隆在台灣慶生。(取材自微博)

台灣男星吳奇隆 與內地女星劉詩詩 結婚8年，屢傳婚變，劉詩詩日前度過36歲生日，在社群 平台曬出慶生照，卻未見她手上戴著婚戒，加上老公吳奇隆沒在社群平台留下祝福，又燃起婚變傳言；不過有媒體日前直擊夫妻倆與好友一起到餐廳用餐，打破婚變傳聞。

劉詩詩日前在微博PO出慶生照，只見她身穿深灰色牛仔外套，僅露出側臉但仍可看出氣色絕佳，俏皮背對鏡頭在頭上比YA，寫下「謝謝大家的祝福，都收到啦~也感謝所有人一直以來的支持和陪伴。希望每個人都能平安、快樂、幸福~」。

然而老公吳奇隆卻未現身，微博上也只有宣傳新綜藝節目的貼文，加上劉詩詩手上不見婚戒，讓兩人結婚以來從未停過的婚變傳聞再起。

吳奇隆曾被爆料出軌經紀人任玥，兩人多次穿戴情侶款的衣服、配飾等。不過，當時他與劉詩詩就已發聲明闢謠，只是很多人仍不相信。

眼尖粉絲見劉詩詩的生日貼文IP位置在台灣，吳奇隆IP位置也相同，推測兩人說不定待在台灣慶生，替婚變傳言闢謠。