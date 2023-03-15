井柏然歸路「初戀」譚松韻 摸頭示愛、首播就親了

井柏然(左)摸頭譚松韻示愛。（圖：愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站（iQ.com）於白色情人節開播，由井柏然、譚松韻主演的都市愛情劇「歸路」，改編自墨寶非寶同名小說 ，兩人這次穿回高中制服，譚松韻可愛嫩樣讓不少網友想起她在「以家人之名」經典角色「李尖尖」，逆齡演出無違和。

井柏然在微博 透露，他看完劇本是因為這兩句話：「十年前：喜歡我嗎？十年後：還愛我嗎？我還愛著你。」決定接演，直呼「這是我過往角色中遇見最浪漫的表白」。該劇開播後，立刻衝上愛奇藝熱播排行榜第二名，備受矚目。

首播劇情中，公開井柏然、譚松韻兩人過往的「初戀舊情」，曖昧的兩人一晚在街頭，井柏然趁勢問：「妳喜歡我嗎？」女方沒有正面回答，下秒男方要求「把手給我」，背後牽起對方的手雙向示愛。兩人更一起看電視，播到親密戲男方忍不住床上撲倒女方，雙唇貼近零距離告白，「以後有人追妳，就說妳有男朋友」，下秒親了下去，逆光場面美哭觀眾。

井柏然(左)和譚松韻CP感十足。（圖：愛奇藝國際站提供）

兩人決定交往，譚松韻撒嬌約定，「在一起就不許分手，只許吵架。」井柏然「摸頭殺」點頭允諾「永遠不分手」，甜滋滋互動問鼎「2023年螢幕初戀CP」。

「歸路」講述井柏然飾演排爆特警「路炎晨」與譚松韻飾演的投資 總監「歸曉」曾是高中初戀，兩人分開多年後，一次譚松韻與朋友在雪地被偷車，她想起井柏然就在當地而打電話求助，明明失聯8年，譚松韻一通電話井柏然就出現，兩人眼神透露餘情未了。

「歸路」正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。