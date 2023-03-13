曾捲富商婚外情 49歲楊恭如被讚：還是那麼美

49歲的楊恭如近照曝光。（ 取材自抖音）

49歲的港星楊恭如，1995年獲得亞洲小姐冠軍後，進入演藝圈，演出過多部電視劇、電影 ，不過之後她捲入富商婚外情，遭正宮掌摑，演藝事業及形象受創，近來她在社群 分享近照，狀態看起來很不錯。

綜合媒體報導，楊恭如因為外形亮麗，出道後演藝事業順遂，不過2002年捲入上海首富周正毅的婚外情，有次在餐廳就被正宮當眾掌摑，並大罵她「妳幹嘛搞我老公」，事情曝光後曾引發熱議，之後她將事業重心轉往內地，近年來受訪時，談到成為小三，她吐露當初男方宣稱自己未婚，她才與對方交往，最後才知被騙。

楊恭如平時會在社群與網友互動，之前在抖音發短影片，看起來狀態保持得不錯，看不出已快50歲，網友也稱讚「女神還是這麼年輕」、「姐姐還是那麼美」、「童年女神啊」、「不老女神」。

楊恭如一直有「最美亞姐」美譽，當選後，她在90年代間拍過不少亞視劇，包括「屋企有個肥大佬」、「我和殭屍有個約會 」及「縱橫四海 」等；直到1996年拍畢陳可辛執導「甜蜜蜜 」便展開電影生涯，曾參演「風雲 」、「中華英雄 」、「決戰紫禁之巔 」等，由於在古裝戲中扮演溫婉善良角色居多，因此她也有「古典美人」之稱。早年轉戰內地發展的楊恭如拍下多齣劇集，已鮮有演出香港 影視作品。