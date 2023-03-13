亞洲電影節 張譯走紅毯 被主持人冷落？

張譯走上紅毯後，時不時雙手交叉握在一起，看上去有些緊張。（取材自微博）

第16屆亞洲電影 節大獎12日在香港 舉行，中日韓三國眾多知名藝人紛紛亮相。前不久憑藉電視劇「狂飆」爆火的張譯也出席紅毯儀式，一下車便受到圍觀群眾熱烈歡迎。引人注目的是，走上紅毯後，張譯時不時雙手交叉握在一起，和梁朝偉 一樣抿著嘴巴，看上去有些緊張。

蓋飯娛樂報導，有細心的網友發現，主持人在張譯進場後，要麼採訪其他演員，要麼低頭念提詞卡，好不容易採訪張譯，卻站在原地不動，要身為嘉賓的張譯向前彎腰傾聽她說話，所以不少人紛紛質疑主持人，懷疑張譯被冷落了。

此外，65歲的香港資深藝人鄭裕玲彷彿瘦成了紙片人，56歲的溫碧霞一身紅裙格外驚艷，剛剛生完三胎的陳凱琳也恢復苗條的好身材，大秀修長美腿。

周秀娜、王丹妮、廖子妤、王君馨等女星也參加紅毯儀式，現場可謂「花團錦簇」，非常養眼。

另據香港01報導，台灣男星許光漢、王淨與林柏宏一同現身紅毯，引起現場粉絲一度尖叫。

許光漢接受訪問時，親切地用廣東話表示：「好開心！ 」他續指：「還是有感到驚嚇，看見紅毯上粉絲的熱情，非常開心。」許光漢難得出席香港電影盛事，表示期待見到梁朝偉：「不求合照，但求見上一面。」

王淨則表示：「之前有到過香港工作，希望電影很快到香港上映。」

林柏宏也表示認同：「很久沒來過香港，感謝可以來宣傳。」更分享指自己最掛念來香港飲茶。