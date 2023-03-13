應采兒小兒綁馬尾 被誤認女娃 網友擔心影響成長

應采兒有兩個兒子，不知道的人會誤以為她擁有一對兒女。（取材自微博）

熱中在社交網站分享家庭趣事的港星應采兒，其小兒子HOHO已經快三歲，近日她上載一段HOHO踩單車的片段，相當可愛。但不少網友將焦點集中在他的打扮上，認為他身為男生卻留著長髮、梳著高高的馬尾，容易令人誤以為是女生，質疑他們夫妻二人疑把兒子當女兒養，擔心會影響他日後的成長。

綜合媒體報導，從影片中可見，HOHO留著一頭長頭髮綁起高高馬尾，身穿長外套、長褲在空地上踩單車。長高不少的他五官清秀、皮膚白皙，說話時奶聲奶氣，相當可愛。眼見爸爸陳小春 與哥哥Jasper 各自踩著單車與滑板車來到自己面前，他就用英文表示：「Daddy，I see you，Hello。」相當可愛。

眾所周知他們夫妻倆是育有兩子，但不知道的人會誤以為他們擁有一對兒女，因為HOHO留著長頭髮的打扮讓不少網友誤會是女生，加上夫妻倆曾不只一次公開說過想要有個女兒，就有網友質疑他們疑把兒子當作女兒養。

正因為HOHO經常被誤以為是女生，所以有網友就指出恐對小朋友的成長有影響，大家留言表示：「不怕孩子有性格變相嗎？」、「會不會產生性別認知障礙」、「這樣養著不怕二寶心裡出問題嗎？好擔心」、「喜歡女兒的心非常能理解，但是為啥要把兒子完全養成女兒的樣子？一直這樣似乎不太好啊」等。

面對外界評論，應采兒並未回應，繼續照著自己的模式養小孩。

另有網友猜測應采兒是故意的，「因為留長髮是為了日後捐給癌症 小朋友」。而這種事情他們的好朋友台灣男星劉畊宏的兒子宇恩也做過，他留長頭髮不斷被人說笑、欺負等，雖然如此但他堅持下去，最終在九歲時將留了三年的長頭髮剪去，去幫助一些有需要的人。