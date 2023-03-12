刪光男友吳永恩微博 「歡樂頌」王子文認沒戀人

王子文(左)、吳永恩交往兩年，女方近日承認分手了。(取材自微博)

以電視劇「歡樂頌」走紅的女星王子文，2021年參加戀愛節目「怦然再心動」，跟相親對象吳永恩配對成功，之後展開交往；她今年初被發現刪光男友相關微博 內容，近日上節目說「現在沒有戀人」，承認已經跟吳永恩分手。

綜合媒體報導，王子文近日錄節目「半熟戀人2」，現場要求「公布一下最新一條給戀人發的微信 內容是什麼」，她拿出手機 說：「雖然是沒有戀人的，我們也看一下。」一句話透露了分手的事實。

由於王子文先前從未對外透露過戀情破局，因此立刻引發觀眾熱烈討論。

有媒體報導，2022年10月，是王子文、吳永恩關係變化的轉折點，自此之後兩人再也沒有同框露面。

雖然王子文並沒有透露分手細節，但在節目中談到感情觀時提到：「我其實一直在改變，沒有天生就合適的兩個人，合適都是大家共同努力的，在這段關係中去成長，然後往前走一步，往對方靠一步。其實每一段關係維持下來都挺不容易的。」

王子文2021年參加「怦然再心動」，在吳永恩面前承認「我確實有個孩子」，第一次公開證實當媽傳言，不只讓男方當場愣住，也震驚所有觀眾。後來吳永恩說「我想給妳一個擁抱」，貼心反應融化王子文，兩在節目結束後開始交往。

2022年10月被懷疑情變，被拍那天王子文陪吳永恩回美國探親，男方主動推著行李，王子文緊跟在後，全程沒有互動。之前上節目時，兩人互動冷漠，也多次惹出爭議。