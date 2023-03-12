我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

刪光男友吳永恩微博 「歡樂頌」王子文認沒戀人

娛樂新聞組╱綜合報導
王子文(左)、吳永恩交往兩年，女方近日承認分手了。(取材自微博)
王子文(左)、吳永恩交往兩年，女方近日承認分手了。(取材自微博)

以電視劇「歡樂頌」走紅的女星王子文，2021年參加戀愛節目「怦然再心動」，跟相親對象吳永恩配對成功，之後展開交往；她今年初被發現刪光男友相關微博內容，近日上節目說「現在沒有戀人」，承認已經跟吳永恩分手。

綜合媒體報導，王子文近日錄節目「半熟戀人2」，現場要求「公布一下最新一條給戀人發的微信內容是什麼」，她拿出手機說：「雖然是沒有戀人的，我們也看一下。」一句話透露了分手的事實。

由於王子文先前從未對外透露過戀情破局，因此立刻引發觀眾熱烈討論。

有媒體報導，2022年10月，是王子文、吳永恩關係變化的轉折點，自此之後兩人再也沒有同框露面。

雖然王子文並沒有透露分手細節，但在節目中談到感情觀時提到：「我其實一直在改變，沒有天生就合適的兩個人，合適都是大家共同努力的，在這段關係中去成長，然後往前走一步，往對方靠一步。其實每一段關係維持下來都挺不容易的。」

王子文2021年參加「怦然再心動」，在吳永恩面前承認「我確實有個孩子」，第一次公開證實當媽傳言，不只讓男方當場愣住，也震驚所有觀眾。後來吳永恩說「我想給妳一個擁抱」，貼心反應融化王子文，兩在節目結束後開始交往。

2022年10月被懷疑情變，被拍那天王子文陪吳永恩回美國探親，男方主動推著行李，王子文緊跟在後，全程沒有互動。之前上節目時，兩人互動冷漠，也多次惹出爭議。

微信 手機 微博

上一則

張雨生離世25年 陶晶瑩哽咽曝「最遺憾一句話」

下一則

阿Sa說溜嘴 賭王千金4月婚伴娘是鄧紫棋

延伸閱讀

福原愛發文紀念311 網酸「你人生好像也在前年地震」

福原愛發文紀念311 網酸「你人生好像也在前年地震」
制服的誘惑？鞠婧禕遊泰曬校服美照 被警告恐觸法

制服的誘惑？鞠婧禕遊泰曬校服美照 被警告恐觸法
王菲、謝霆鋒罕見公開放閃 重現「世紀牽手」畫面

王菲、謝霆鋒罕見公開放閃 重現「世紀牽手」畫面
神隱7個月曝肺癌末期 26歲偶像蔣智豪崩潰

神隱7個月曝肺癌末期 26歲偶像蔣智豪崩潰

熱門新聞

這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
郭書瑤（中）的雙峰呼之欲出。(取材自YouTube)

郭書瑤洗澡片「邪惡視角」流出 彎腰倒E奶看暈網友

2023-03-09 20:40
布魯斯威利近日與友人碰面被偷拍，顯得比以往都憔悴。（取材自臉書）

令人鼻酸 布魯斯威利妻子哽咽求狗仔攝影別再驚擾他

2023-03-06 06:35
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

2023-03-05 02:11
趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜