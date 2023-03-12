鋒菲機場重現世紀牽手 粉碎分手謠言

王菲(右)、謝霆鋒機場手牽手，破除了分手謠言。(取材自微博)

王菲 、謝霆鋒 自從9年前上演世紀大復合以來，外界屢屢唱衰兩人即將再度分手，近日兩人被陸媒、網友拍到同時現身機場，更高調在鏡頭前牽手，駁斥分手傳聞，也是繼由23年前公開戀情後再度牽手，瞬間登上微博熱搜，網友讚「大方談戀愛，祝福」。

王菲與謝霆鋒早在多年前就瘋傳相戀，2000年也出現「世紀牽手」一幕，甜蜜公開戀情，但隔兩年分手，後來王菲與李亞鵬、謝霆鋒跟張柏芝分別結婚，沒想到兩人相繼離婚後，竟在2014年破鏡重圓，被拍到公寓「深情之吻」，疑似同居，消息一出立刻轟動華人演藝圈。

雖然去年11月，兩人再度傳出情變，王菲更被拍到神情憔悴，疑似在公眾場合情緒潰堤，掩面離開餐廳，不過當時她並未多作回應，這回王菲、謝霆鋒難得同框出席機場，邊走邊牽著手曬恩愛，表明多年情誼依舊沒變。

有傳身家高達2.5億美元的王菲，機場打扮卻非常平民，因此引起網友熱議，其中她背的包為美國品牌JanSport，價值65美元，一款黑色包用足4年。