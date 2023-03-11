李一桐是大胃王 畢雯珺：食量勝過我全家

李一桐(左)、畢雯珺(右)主演奇幻劇「九霄寒夜暖」，有許多甜蜜互動。(圖：愛奇藝國際站提供)

由藝人李一桐、畢雯珺主演的奇幻劇「九霄寒夜暖」，描述乾國女捕快與祺族少主攜手尋找奇案背後真相，化解危機的過程，燒腦緊湊的劇情跟超甜的「玖狰果汁」CP互動，讓觀眾越追越上頭。

提起對彼此印象，李一桐毫不猶豫地說出「他青春、乾淨、溫暖」，當被問到誰食量更大時，畢雯珺立馬指著纖細的李一桐說：「劇組有次聚餐吃火鍋，我家人來探班，我們一家人加總起來，吃的量比她還少。」

李一桐笑回「我當時正夾著牛肉，聽到小畢說我吃的量比他一家人吃的量還要多時，真的很驚訝，心想叔叔、阿姨吃這麼少嗎？」突然湧出求生欲的畢雯珺也連忙解釋，他家人食量本來就特別小，自己已經算能吃的了。

李一桐在「九霄寒夜暖」中是開朗機智的乾國捕快「蘇玖兒」，體弱的她偶然間發現自己只要摸到畢雯珺扮演的傲嬌祺族少主「寒猙」，身體狀況便能轉好，因此不管到哪都黏著他。

活到60多歲、鮮少與外人互動的寒猙，表面上不情願，但只要她一遇上危險，他便不顧自身安危，甚至化為獸形出手相救，兩人感情也急速升溫，在情敵駿王爺（陳鶴一飾）出現後，寒猙不時吃醋，加上脾氣又大，被戲稱是「60多歲的寶寶」。