顏質崩？41歲余文樂 臉歪、大小眼

余文樂(右)被指左右臉不對稱、大小眼，顏值大不如前。(取材自小紅書)

港星余文樂是影壇型男，擁有大批女粉絲，近日女網友在日本原宿巧遇余文樂，於社群 平台分享兩人合照，網友卻發現余文樂左右臉不對稱、大小眼、嘴歪，顏值大不如前，讓不少網友嚇壞。

綜合媒體報導，41歲余文樂6年前結婚後，陸續生下一對子女，生活過得十分幸福，體重因此悄悄上升，一度超過85公斤，被指中年發福；後來他花了3周減重，飲食和運動雙管齊下，體重從82公斤降至77公斤，重拾昔日型男形象。

近日一名女網友在小紅書 分享與余文樂的同框照，稱讚對方超親民，絲毫沒有大明星的架子。不過，其他網友發現照片中的余文樂不敵歲月摧殘，額頭長出明顯抬頭紋，還有大小眼、左右臉不對稱、單邊蘋果肌下垂模樣，不少網友震驚當年的男神居然嚴重走樣。

毒舌網友說「他的大小眼好嚴重」、「帽子會歲男人的髮際線上移」、「這不是我認識的余文樂」、「變成大叔了」、「在路邊看到，都快認不出來」。