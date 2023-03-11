制服的誘惑？鞠婧禕遊泰曬校服美照 被警告恐觸法

鞠婧禕遊泰曬學生制服美照，遭泰國當局提醒恐觸法。 (取材自微博)

受封「4000年一遇美女」的女星鞠婧禕，自女團SNH48出道後陸續出演「芸汐傳」、「新白娘子傳奇」、「如意芳霏」等劇，日前她去泰國 旅遊，在微博 貼出模仿電影「初戀那件小事」，穿著泰國校服在街頭開心起舞拍照，不過，此舉也遭泰國當局提醒，恐怕已觸法。

綜合媒體報導，鞠婧禕先前在微博分享的照片中，可見她身穿泰國學生制服，上頭還繡有泰文名字及假學生證號碼，開心起舞。一系列照片吸引大批中國遊客跟風，當地不少制服店湧入陸客詢問購買。

報導引述邦蘭普市場（Bang Lamphu）校服商店老闆的說法，先前每天至少賣出一至兩套校服給中國遊客，但最近單日就可賣出七套校服。

另也有電繡店家表示，過去3個月，每天幫高達50名中國遊客電繡學生制服，每件收費50泰銖(約1.5美元)，客人在電繡前會詢問泰文意涵，或希望客製化繡上自己的名字。

鞠婧禕遊泰曬學生制服美照，遭泰國當局提醒恐觸法。 (取材自微博)

泰國律師拉恰蓬（Rachapon Sirisakorn）提醒，非學生穿著制服導致他人誤會的話，恐觸犯「學生制服法」，最高可開罰1000泰幣(約30美元)，不過他也說明若衣服上沒有繡校名則不違法。