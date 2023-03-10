黃曉明帶白富美見家長？ 復合Baby無望

黃曉明與媽媽合照中的盤子，被網友發現與葉珂過年吃家宴的盤子款式相同，瘋猜早已帶她回家見家長。（取材自微博）

男星黃曉明 與女星Angelababy （楊穎）於2015年結婚時舉辦世紀大婚禮，最終在2022年1月宣告離婚，黃曉明更傳出與網紅葉珂爆出新戀情，黃曉明與千億白富美葉珂，被揪出各種約會細節，不過雙方從未承認。

綜合媒體報導，黃曉明日前分享與家人相處的影片，有眼尖網友發現他家中的餐具，與葉珂曬出家宴照片的盤子是同款式，遭疑已經帶緋聞 女友見家長。

黃曉明更新動態時，在微博分享與家人合影的短片，歡慶38婦女節，其中一張照片是他和媽媽的合照，雖是他穿著帥氣白色西裝，站在媽媽身後，不過媽媽手上拿著的盤子，卻成了大家矚目的焦點。

有網友發現葉坷2月初曾發文寫下「家宴，月圓人圓事事圓」的字句，照片中餐盤和黃曉明媽媽所拿的盤子是同一花樣，因此引發網友猜測她已見過黃曉明的家人。

黃曉明與媽媽合照中的盤子，被網友發現與葉珂過年吃家宴的盤子款式相同，瘋猜早已帶她回家見家長。（取材自微博）

有網友甚至猜測，可能在春節期間，就已經帶葉珂回家，紛紛直言「該不會好事近了吧」。但有不少網友也理性地分析，「或許是湊巧呢？盤子同款式滿常見的」、「離婚找下一任很正常，沒啥好質疑的，且對方還是白富美」。其實不久前黃曉明還因無名指戴婚戒，被指出跟Angelababy要復合，但雙方都不理會流言，各自專心在各自的事業上。

黃曉明與媽媽合照中的盤子，被網友發現與葉珂過年吃家宴的盤子款式相同，瘋猜早已帶她回家見家長。（取材自微博）

事實上，黃曉明一年前就因為與葉坷PO出同款熊貓圖案的湯圓照；2022年底雙方還被網友發現疑似在上海同一地方看展覽，且大方合照，讓網友忍不住直問「準備官宣的節奏嗎」。