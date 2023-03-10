蔣雯麗、明道首搭檔 「轉角之戀」鬥智鬥勇

蔣雯麗、明道主演的都市情感生活劇「轉角之戀」講述都市男女離異帶娃的故事。（取材自微博）

蔣雯麗、明道主演的都市情感生活劇「轉角之戀」近日開播，該劇講述離異帶娃的都市男女機緣巧合下入住了同一套新房，在朝夕相處中漸生愛意，最後重組 家庭尋覓幸福的故事。這部劇也是蔣雯麗和明道的首次搭檔。

東方網報導，「轉角之戀」扎根上海平凡人的生活，把視角對準「失婚群體」和「重組家庭」，摒棄傳統的虐戀套路和懸浮劇情，用充滿煙火氣的現實主義手法，探討「家與愛」的幸福之道。

劇中，蔣雯麗飾演的都市白領方翎，離異後帶著兒子和同樣失婚帶著女兒的型男爸爸陳居易（明道飾）意外購入同一套新房，兩個陌生家庭就此「被迫」住在同一屋簷下，每天為了爭奪住房使用權而鬥智鬥勇，上演了諸多讓人啼笑皆非的歡樂故事。兩位主人公從「冤家室友」到漸生情愫，歷經職場和家庭的重重風波後彼此依賴、吐露真心，最終相互扶攜、治愈彼此，收穫了一段「人生中場」的「明麗戀」。

「轉角之戀」在藝術風格上依然追求都市輕喜劇的質感，但是在劇情上深挖了當代都市人群所面臨的多元議題。比如「一房兩賣」的社會騙局、中年職場人士的競爭逆境與轉型、重組家庭對親子 關係的影響、黃昏戀等多重社會話題。

蔣雯麗在影視作品中塑造了很多經典形象，此次演繹了性格爽利的辣媽方翎。她在職場上是絕對的事業型女強人，回了家卻是個不折不扣的「生活小白」，迷糊健忘、脾氣急躁、不會下廚……。蔣雯麗坦言，這個角色與生活中的自己有很大反差，私下裡自己愛做飯，也很享受家庭生活溫馨、安穩的氛圍。因此演繹方翎的過程中，時常會有跳脫日常又很過癮的新鮮感，人物勇於抉擇人生的態度也給她帶來觸動，「每個人只要是堅定自己的價值觀和人生追求，或者是對愛的嚮往，總是能找到自己的幸福」。

向來給人以霸道總裁印象的明道，此次也在劇中全然「落地」，飾演平凡的單親爸爸陳居易。他是善良溫和的老好人性格，居家技能滿格，人到中年發憤圖強拚事業，終於買下一套新房，卻意外和合作品牌女客戶結怨「同居」，屬實是倒楣到家，騎虎難下。而在日常的互相「折磨」中，兩人都看到了對方最真實的一面，加速了相互了解，成就了一段特別的情緣。

在被問到劇中是否是「女強男弱」的情感設定時，明道則分享了他成熟的愛情觀：「我不認為陳居易和方翎需要爭我強還是你強，誰賺錢回來養誰，我不認為需要有這樣的問題。親密關係中更願意退讓的人，其實本質是更有底氣，也更願意包容的人。」