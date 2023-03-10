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被迫「營業」？ 郭碧婷現身婆婆向太影片

​​娛樂新聞組／綜合報導​
郭碧婷(左)與婆婆向太的互動良好。（視頻截圖）
郭碧婷(左)與婆婆向太的互動良好。（視頻截圖）

台灣女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強長子向佐，育有一子一女，懷孕生子後郭碧婷已鮮少公開露面，日前則意外現身婆婆向太（陳嵐）的影片中，引發網友熱議。

向太在國際婦女節這天於社群分享影片，只見她與郭碧婷準備要出門買東西時，臨時有文件要她處理，因此郭碧婷就很乖巧的讓婆婆先去忙，郭碧婷在影片中雖然戴著口罩，但是看起來氣色不錯，與婆婆的互動良好，打破之前曾傳出婆媳之間有問題。

郭碧婷和向佐的狀況撲朔迷離。（取材自微博）
郭碧婷和向佐的狀況撲朔迷離。（取材自微博）

不少網友看到影片驚呼「我的天啊。碧婷真的出鏡了。向太大氣」、「真實的相處模式是裝不出來的，很喜歡這樣的感覺」，還有網友笑稱「郭碧婷嫁的是好婆婆，不是向佐」，不過也有網友覺得兩人像是在演戲「媽呀，像念台詞一樣」、「他們家拍個視頻都像在找機位走臺本」、「郭有點被迫營業的感覺」。

向太之後轉發影片到微博，並寫下「其實婆媳關係真的是很簡單，她當我是媽媽我當她是女兒，互愛互重。那麼相處就一點都不會有困難。」提醒大家「為了不為難兒子，基於愛孫子孫女，媳婦兒一定要尊重婆婆，婆婆一定別為難媳婦兒，要不然你就失去了不只是兒子，是失去所有。謹記在心！」

社群 口罩 香港

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