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失婚2次 黃奕：「還珠格格」影響深 與現實生活偏離

記者杜沛學／綜合報導​
黃奕現實生活中歷經兩次失敗婚姻。（取材自微博）
黃奕現實生活中歷經兩次失敗婚姻。（取材自微博）

45歲的女星黃奕在「還珠格格第三部天上人間」中飾演小燕子，並與古巨基飾演的「五阿哥」湊對，劇中感情生死相許，但現實生活中她的婚姻路卻很坎坷，近來受訪時，她吐露，年輕時的感情觀深受「還珠格格」影響，也因此跟現實生活產生偏離。

黃奕提到：「我一直相信有五阿哥這樣的男生，在我的愛情觀裡面，就是應該像五阿哥跟小燕子這樣的愛情，你不管走到哪裡、哪裡就是我的家鄉，我的腦子裡全部都是這樣美好的愛情故事，以至於在我的生活當中，我就接受不了愛情的失敗。」

黃奕現實生活中有過兩段婚姻，第一任丈夫是金融界CEO姜凱，兩人2009年相識41天即閃電結婚，但短命婚隔年就離婚；第二段婚姻嫁給富商黃毅清，兩人2011年結婚並育有一女，但婚姻維持不到三年就亮紅燈，男方還指控黃奕出軌，也爆出家暴事件，兩人撕破臉鬧得相當難看，黃奕也因此消失在螢光幕前好一陣子。

去年黃奕參加「乘風破浪3」節目，才再度受到矚目。她受訪時感嘆：「經歷了人生的這些酸甜苦辣，經歷了很多事情之後，也看清了人是複雜的動物，人性是很複雜的。」

家暴 CEO

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