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拒劉德華演老公 鄭秀文：他太帥了

記者陳建嘉／綜合報導
鄭秀文爆料劉德華原本想要演出「流水落花」的丈夫一角。(圖：甲上提供)
鄭秀文爆料劉德華原本想要演出「流水落花」的丈夫一角。(圖：甲上提供)

港星鄭秀文主演溫馨電影「流水落花」，她與陸駿光在片中飾演一對時常吵架的夫妻，丈夫更在外偷腥，現實生活中，鄭秀文的丈夫許志安曾在2019年驚爆出軌，日後鄭秀文已決定大方原諒，此次受訪主動提及婚姻觀，「原諒是很好的選擇，但未必適合每一對夫妻」。

鄭秀文表示，自己是基督徒，重視原諒、諒解，「我最後的決定，跟我的宗教信仰還是有很大的關係，如果別人可以在我身上得到一點啟發，也是很好的」。鄭秀文在片中幾乎全素顏，依舊狀態極佳，被問如何保養，她僅笑稱「運動、睡覺很重要」，並強調有主動要求大方呈現皺紋、憔悴狀態，「這樣比較合乎我的角色」。

「流水落花」影評極佳，更有望為鄭秀文摘下首座香港金像獎影后，她感謝好友劉德華、杜琪峰近期力挺得獎，「他們都是我的伯樂，但我一切還是尊重評審的口味」，也爆料劉德華原本想要演出「流水落花」的丈夫一角，卻被她與導演婉拒，「我們之前合作風格比較偏喜劇，而且劉德華太帥，太像明星了」，讓一旁的陸駿光只能苦笑。

鄭秀文飾演寄養家庭媽媽，是否動過領養小孩的念頭？鄭秀文坦言當然想過，「我的個性不太適合照顧小孩子，現在比較像是寄養貓咪的家庭，這更適合我，因為我很常外出工作」，至於與片中小孩互動，她笑說這些小孩都很活潑，不會害羞，勇於表現自己，話鋒一轉，她又說覺得很多人應該比她更懂得怎麼跟小孩相處，「雖然我鄰居家的小孩，年紀小的時候常常到我家待了很長一段時間，我還是認為自己對小孩子，掌握得不夠好」。

導演 電影 香港

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