我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最差 加州道路近半狀況不佳

參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

張翰鹹豬手惹禍？合作朴敏英舊劇7年沒播 慘遭拍賣

娛樂新聞組／綜合報導
張翰去年自編自製自演「東八區的先生們」被疑伸鹹豬手，遭網友痛批。 (取材自微博)
張翰去年自編自製自演「東八區的先生們」被疑伸鹹豬手，遭網友痛批。 (取材自微博)

南韓女星朴敏英2015年赴中國與張翰演出古裝劇「錦衣夜行」、「錦衣飛龍」，不料日前這兩部還未播出的劇，則被法院上網拍賣網路傳播權，起拍價2814萬（人民幣，下同，約404萬美元），可惜最後流拍。

北京朝陽區人民法院近日在拍賣平台上，公開拍賣張翰、朴敏英主演的電視劇「錦衣夜行」和「錦衣飛龍」信息網路傳播權，評估價為4020萬，起拍價2814萬，不過最後因為無人出價流拍，這部劇從2015年拍完後，始終沒有播出。

該劇出品方之一的樂視網，當時投資拍攝超過1億人民幣，引起了不小的熱度和談論度。樂視網曾在2014年年報中表示，古裝歷史大劇「羋月傳」、女性宮廷大劇「武媚娘傳奇」、傳奇大劇「錦衣夜行」和「回到明朝當王爺」是樂視網2015年強檔大劇的「扛鼎之作」。

「錦衣夜行」及「錦衣飛龍」製作完畢後取得發行許可證，但至今已擱置超過七年仍未發行播出，因此有不少網友猜測是否與男主角張翰有關。

張翰去年自編自製自演的「東八區的先生們」，因為內容多次出現對女主角王曉晨伸鹹豬手摸胸、床戲刻意磨蹭，劇中還有許多物化、歧視女性的台詞，因此遭到網友痛批，而該劇播畢後更迅速從各平台消失下架，不過大多數網友認為主要原因還是因為出品方樂視網欠債挨告，遭到法院強制執行拍賣資產，從中國視頻網站第一股淪為被執行人。

朴敏英與張翰合作演出古裝劇，拍完七年始終未播出。 (取材自微博)
朴敏英與張翰合作演出古裝劇，拍完七年始終未播出。 (取材自微博)

拍賣 北京 投資

上一則

61歲「鰲拜」徐錦江曬全家福 帥兒遺傳老爸霸氣

下一則

媽的多重宇宙創意源自台灣媽媽 楊紫瓊封后差最後一步

延伸閱讀

劇拍完7年都沒播…張翰、朴敏英電視劇「打折拍賣」竟流標

劇拍完7年都沒播…張翰、朴敏英電視劇「打折拍賣」竟流標
從容捉住男粉「鹹豬手」容祖兒巴黎看秀險遭「揩油」

從容捉住男粉「鹹豬手」容祖兒巴黎看秀險遭「揩油」

中國大型房企搶地 土地拍賣市場回溫

中國大型房企搶地 土地拍賣市場回溫
2.2億元抗疫物資 市府50萬賤賣

2.2億元抗疫物資 市府50萬賤賣

熱門新聞

趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

2023-03-05 02:11
布魯斯威利近日與友人碰面被偷拍，顯得比以往都憔悴。（取材自臉書）

令人鼻酸 布魯斯威利妻子哽咽求狗仔攝影別再驚擾他

2023-03-06 06:35
(取自Netflix影片)

南韓攝理教教主涉性侵 方力申女友指控：太髒了

2023-03-06 15:45

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回