張翰鹹豬手惹禍？合作朴敏英舊劇7年沒播 慘遭拍賣

張翰去年自編自製自演「東八區的先生們」被疑伸鹹豬手，遭網友痛批。 (取材自微博)

南韓女星朴敏英2015年赴中國與張翰演出古裝劇「錦衣夜行」、「錦衣飛龍」，不料日前這兩部還未播出的劇，則被法院上網拍賣 網路傳播權，起拍價2814萬（人民幣，下同，約404萬美元），可惜最後流拍。

北京 朝陽區人民法院近日在拍賣平台上，公開拍賣張翰、朴敏英主演的電視劇「錦衣夜行」和「錦衣飛龍」信息網路傳播權，評估價為4020萬，起拍價2814萬，不過最後因為無人出價流拍，這部劇從2015年拍完後，始終沒有播出。

該劇出品方之一的樂視網，當時投資 拍攝超過1億人民幣，引起了不小的熱度和談論度。樂視網曾在2014年年報中表示，古裝歷史大劇「羋月傳」、女性宮廷大劇「武媚娘傳奇」、傳奇大劇「錦衣夜行」和「回到明朝當王爺」是樂視網2015年強檔大劇的「扛鼎之作」。

「錦衣夜行」及「錦衣飛龍」製作完畢後取得發行許可證，但至今已擱置超過七年仍未發行播出，因此有不少網友猜測是否與男主角張翰有關。