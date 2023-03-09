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61歲「鰲拜」徐錦江曬全家福 帥兒遺傳老爸霸氣

娛樂新聞組／綜合報導
徐錦江以「鰲拜」一角聞名。 (取材自微博)
徐錦江以「鰲拜」一角聞名。 (取材自微博)

61歲港星徐錦江曾在周星馳電影飾演鰲拜、豹捕頭，凶狠形象讓觀眾印象深刻，即便近年已淡出影壇，主要在中國發展，仍與圈中人保持良好關係，更會相約外出吃飯。最近徐錦江在微博曬出多張照片，與羅家英、李力持、宋本中，以及老婆、兒子殷祝平和徐菲共同合影，看起來精神奕奕，帥氣兒子也是亮點。

徐錦江妻子殷祝平鮮少露面，不過淡妝現身的她駐顏有術，綁著「沖天炮」造型，可愛有型；23歲兒子徐菲亦遺傳了媽媽的美貌基因，五官端正，濃眉大眼，眉宇間有父親的霸氣。

徐錦江發文感性表示：「人和人的感情，淡淡的就好，這樣的關係，能夠維持的久。」網友見狀後紛紛留言「鰲拜除了鬍子變黑了，其他一點都不老」、「我的男神們風采依舊」、「豹子頭那句『玩完了不給錢』，至今我還在用來跟朋友開玩笑，太經典了」、「怎麼不見老」、「徐老師，您在天上飛來飛去的那招，我到現在都還沒學會」、「感覺徐老師的樣貌，30年來幾乎都沒變啊」

ETtoday報導，徐錦江當年在雲南拍戲時，對現在的老婆殷祝平一見鍾情，不過求婚被拒絕，半年後在北京重逢，再度展開追求，終於在1992年結婚，婚後育有一子徐菲。2019年父子倆曾參加綜藝「一路成年」，兒子現在出道成為歌手。

徐錦江（右）曬出和兒子徐菲（左）的合照。 (取材自微博)
徐錦江（右）曬出和兒子徐菲（左）的合照。 (取材自微博)

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