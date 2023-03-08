「甄嬛傳」女星產後憂鬱 兒患肺炎內疚自呼巴掌

唐藝昕「今生也是第一次」中坐月子被婆婆逼出產後憂鬱症。(翻攝自MyVideo)

唐藝昕因在「後宮甄嬛傳」中飾演「祺嬪」一角受矚目，2019年與同為演員的張若昀結婚，婚後生下一女，而她在MyVideo「今生也是第一次」中，飾演年輕新手媽媽「陳蘭青」，戲裡戲外都為人母，不僅自己特別有感，也被觀眾讚演技讓人深刻共情。

劇中，唐藝昕雖有體貼愛護她的好老公，但是在婆婆和媽媽嚴格監視下坐月子，被逼出產後憂鬱症 ，甚至在得了乳腺炎痛到崩潰，還被婆婆和媽媽苦苦相勸不得退奶、要堅持親餵；月子期間，寶寶不慎罹患新生兒肺炎，唐藝昕沒有第一時間發現，延誤黃金治療時間，被眾人責怪，她也內疚到狂賞自己耳光，初為人母大不易。

「今」劇由王子文、唐藝昕、胡杏兒主演，該劇分別從三個不同年代的女性視角展開，講述三個時代下的新手媽媽面對人生轉折的壓力和挑戰，是首部聚焦家庭孕產的月子陸劇。

「今」劇寫實描繪產後媽媽遇到各種窘迫狀況的劇情，引起眾多觀眾共鳴，其中一幕，王子文飾演的現代職場女強人路遠方，在產後與重要客戶簽約，當她要起身與客戶握手確定彼此合作關係時，卻發現剛剛咳嗽時不小心漏尿沾溼裙子，她猶豫要不要站起，一旁的女同事假裝把水杯打翻潑到她身上，機智化解尷尬危機。

劇中，王子文是一名影視製片人，恰好製作中的戲劇也是描繪媽媽產子的故事，有次因一起緋聞 要開直播說明，產後的她以完好妝髮光鮮亮麗入鏡，卻被大批網友很酸「炒作」，更嗆她漂亮打扮擺明不給其他媽媽活路。

王子文於是大膽在直播鏡頭前卸妝、露出妊娠紋，坦言「我也非常不想讓大家認為，女性剛生完孩子就該是光鮮亮麗的」，以最赤裸真實的樣貌鼓勵所有媽媽。