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樂團主唱蔣凡驚爆去世 團員避談死因「有人問就說她出國了」

娛樂新聞組／綜合報導
「與非門」主唱蔣凡被爆去世。（取材自微博）
「與非門」主唱蔣凡被爆去世。（取材自微博）

中國知名電子樂隊「與非門」官方微博近日發布一條信息引發關注，其中說道：「作為夥伴，我們遵從你的意願，我們答應你，守口如瓶。」隨後，多位音樂人向媒體證實，「與非門」主唱蔣凡已經去世。「與非門」官博當晚在評論區回覆粉絲，「她跟我們說，朋友們一定要問起她的話，就說她出國了。」證實這一信息。

封面新聞報導，就在2021年，「與非門」樂隊另一成員「三少」劉曉宇因患病離世。

蔣凡去世消息傳出後，不少音樂人發文悼念。音樂人戈非在朋友圈回憶，與蔣凡曾在20年前見過一面，印象頗深。「驚聞她已離去，願奔著光而去。」知名音樂人、歌手也在微博、朋友圈發文為蔣凡祈禱，「願你去的是樂園。」

「與非門」樂隊最早成立於1997年，後經過解散重組，最終於2000年確立了以蔣凡、三少、阿慶三人為正式成員的「與非門」樂隊。2002年，「與非門」發行了他們的第一張專輯「01」》，奠定了他們成為中國頂級電子音樂樂團的基石。美國知名電影導演昆汀看了「與非門」的表演後非常喜歡，大讚他們為中國電子音樂做的努力。

作為中國最頂尖的電子音樂樂隊，「與非門」在2002年至2010年間發展迅猛，多次在國內舉辦演唱會，並受邀前往法國、日本、馬來西亞、新加坡演出，在全球擁有廣泛號召力。2011年後，主唱蔣凡開始兼顧養心音樂等其他事業，「與非門」也開始了與其他主唱的合作，開啟了“與非門+”。2020年，蔣凡宣布重新回歸「與非門」，並在2021年參加了湖南衛視《誰是寶藏歌手》的節目。

音樂人洪啟曾評價， 「與非門」樂隊是中國最具有代表性的知名樂隊，在音樂圈內影響很深。

微博 新加坡 重組

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