黃聖依90歲奶奶直播賣貨惹議 網批商家利用明星知名度賺錢

黃聖依參加時裝周，造型慘遭吐槽。（取材自微博）

前「星女郎」黃聖依在2007年與內地富商楊子結婚，成為豪門少奶奶生活無憂。不過，近日她的奶奶被發現現身直播平台賣貨，雖然只坐在一旁亮相沒有說話，但商家不斷強調販售的玉石手串是楊奶奶串的，被網友質疑根本不是，同時引起大家猜測是不是他們夫妻二人經濟出現問題呢？

香港 01報導，在直播平台上，黃聖依的奶奶身穿紅色套裝現身，頸上戴著一串珍珠頸鍊，相當搶眼，手上亦有不少首飾作襯，整個人貴氣十足。在商家直播時楊奶奶非常淡定做自己，少說話坐在一旁喝茶，而商家就不斷拿起玉串商品表示，每一串都是楊奶奶親手串的，只需199人民幣（約6.5美元），叫大家放心購買。

而商家行為讓不少網友感到有誇大的嫌疑，絕不相信每一串都是楊奶奶串的，認為似乎在利用楊奶奶是明星家人的知名度來賺錢。而楊奶奶本身身家豐厚，身上戴著的手飾估計價值不菲，大家也想不明白她為何會出現直播平台呢？

正因如此，也引起某部分網友猜測，是不是黃聖依夫婦經濟上出現問題，所以要找老人家出來幫忙？