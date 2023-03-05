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戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

娛樂新聞組／綜合報導
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

陳星旭、李蘭迪主演的古裝神話愛情劇「星落凝成糖」，上演一場神話版「上錯花轎嫁對郎」，講述一對姊妹青葵、夜曇，原本要各自嫁入天界和沉淵界，卻因一場烏龍導致兩人錯嫁。總製片人劉寧表示，「星落凝成糖」人設上注重打造反差感，天性狡黠的妹妹遇上斷絕情欲的清冷神君，溫婉賢淑的姊姊遇上深藏心機的三皇子，巨大的性格反差，讓四人互動更具看點。

北京日報報導，為了營造一個充滿幻想的神話愛情故事，「星落凝成糖」採用大量實景搭建，在視覺呈現上運用不同的國風色彩還原「四界」的美感。

目前「星落凝成糖」在海外平台同期播出，劉寧透露海外播放數據不錯，「劇中的世界觀體系是在小說的基礎上參考『山海經』做了一系列的調整，劇本、台詞、服裝造型甚至是劇中角色名字都蘊含了濃厚的中國傳統文化。」

劉寧表示，「星落凝成糖」的戲劇模式來自傳統故事，在人設、劇情、特效呈現等方面有所創新，力圖帶給觀眾一種既熟悉又陌生的感覺。

劉寧說，「星落凝成糖」前兩集便拋出觀眾所熟悉的「上錯花轎嫁對郎」戲劇模式，之後再讓觀眾產生陌生感，即「『為什麼上錯花轎』、『兩姊妹如何嫁對郎』等，帶著這些好奇，觀眾就會繼續觀看，尋找問題答案。」

「星落凝成糖」是陳星旭、李蘭迪出演的第一部古裝神話劇，兩人都是童星出身，表演經歷豐富。劉寧表示，陳星旭和李蘭迪年紀不大但表演時間長，從觀感上也會給觀眾帶來新鮮感。

「星落凝成糖」由陳星旭、李蘭迪（圖）主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微...
「星落凝成糖」由陳星旭、李蘭迪（圖）主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

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