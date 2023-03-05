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帶女兒看病 網亂扯王菲 李亞鵬嫩妻：菲姐是我的偶像

娛樂新聞組／綜合報導
李亞鵬妻子海哈金喜帶著女兒去就醫。（視頻截圖）
李亞鵬妻子海哈金喜帶著女兒去就醫。（視頻截圖）

海哈金喜日前分享帶女兒夏夏看醫生的視頻，公開她手指反覆脫皮的問題，引來網民質疑大19歲老公李亞鵬的基因是否有問題，但她卻沒有像網民一樣將病因歸究老公，還說女兒手指之所以嚴重脫皮，可能跟自己孕期地中海貧血有關。對於有網民指「比王菲那女人強多了」，她大方回覆：「別這麼說哈，菲姐是嫣兒的媽媽也是我的偶像」。

綜合媒體報導，王菲前夫李亞鵬的妻子海哈金喜日前曬出帶女兒夏夏前去醫院看病的視頻，並配文稱「今天是勇敢的夏夏」。動態一出，小寶貝兒的身體狀況立即引起了網友們的關注與熱議。視頻中，海哈金喜對著鏡頭展示女兒的手指，可以看到夏夏的手上出現嚴重的脫皮。

據醫生表示，因為夏夏手指的反覆脫皮導致指甲也有些不正常，初步判斷是指甲營養不良。緊接著，海哈金喜帶著孩子前去扎針做各項檢查。面對抽血檢查，夏夏沒有絲毫的慌張，反倒是海哈金喜一直緊盯著女兒的狀態，並時不時親吻孩子。

視頻的最後，海哈金喜透露孩子的情況比自己想像中要嚴重一些，或許與自己在懷孕時地中海貧血有關。她也表示不用太過擔心，自己會正確面對寶寶成長中的問題。

不少網友看見動態後紛紛詢問小寶貝兒的狀態如何，並透露自家孩子剛出生時也出現過這樣的問題，但也有網友質疑是不是李亞鵬的基因有問題。

王菲

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