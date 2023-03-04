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黃秋生自爆女神不只林青霞 羞認一見她就「小鹿亂撞」

記者陳建嘉／即時報導
黃秋生以「白日青春」拿下金馬獎影帝。（LiTV 提供）
黃秋生以「白日青春」拿下金馬獎影帝。（LiTV 提供）

港星黃秋生去年以電影「白日青春」拿下去年金馬影帝的，之前為金馬獎訪台，在機場與「永遠的凍齡女神」林青霞不期而遇，當時黃秋生的反應頗靦腆，因此獲得了「黃三歲」的封號，其實黃秋生心目中的女神名單裡，還有一位絕色美人更是會讓他小鹿亂撞，那就是胡茵夢，「我見到她就會害羞了！從小我就喜歡像她這樣長長頭髮、神秘、知性美的女性。」

黃秋生除了演員身份外，私下也開班授課擔任表演老師，日前受訪時，被問到拍攝「白日青春」時與新導演劉國瑞合作時，現場到底「誰聽誰」的？黃秋生以自己是學生，導演是老師形容，「學生都是要聽老師說，然後意見不同的時候要舉手！『老師！我有問題，像這樣』。」

不過，黃秋生也坦言，若有機會的話想挑戰當導演：「當然想！沒人找...，沒有人給我機會！非常想當導演！」至於想導什麼類型？他則搞笑說：「隨便什麼都可以！反正就是坐著、涼著、Camera、卡就好！」但黃秋生補充解釋：「我覺得拍戲過程裡，演員就是要尊重導演的想法，實現導演想要表達的意念，這跟誰資歷深不深沒有關係，更不用說要以老師的姿態在現場教導誰。」

隨著疫情滾動式放寬，黃秋生跨年與新年期間，特別回了趟加拿大探望家人，他感嘆：「終於要去看了，也好幾年沒見，這些小孩都三十歲了！」目前已入行40年的黃秋生，最近剛完成香港表演班授課，並開始籌備自己劇團10週年慶，還抽空斜槓成作家，為表演雜誌寫專欄特稿，而他封金馬影帝的作品「白日青春」，也將於3月31日全台上映。

黃秋生以「白日青春」拿下金馬獎影帝。（采昌提供）
黃秋生以「白日青春」拿下金馬獎影帝。（采昌提供）
黃秋生多才多藝，是演員、是老師、也是作家，現在他最想當導演。（LiTV 提供）
黃秋生多才多藝，是演員、是老師、也是作家，現在他最想當導演。（LiTV 提供）
黃秋生開心聊起自己小孩。（LiTV 提供）
黃秋生開心聊起自己小孩。（LiTV 提供）

黃秋生 導演 疫情

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