黃秋生自爆女神不只林青霞 羞認一見她就「小鹿亂撞」

黃秋生以「白日青春」拿下金馬獎影帝。（LiTV 提供）

港星黃秋生 去年以電影「白日青春」拿下去年金馬影帝的，之前為金馬獎訪台，在機場與「永遠的凍齡女神」林青霞不期而遇，當時黃秋生的反應頗靦腆，因此獲得了「黃三歲」的封號，其實黃秋生心目中的女神名單裡，還有一位絕色美人更是會讓他小鹿亂撞，那就是胡茵夢，「我見到她就會害羞了！從小我就喜歡像她這樣長長頭髮、神秘、知性美的女性。」

黃秋生除了演員身份外，私下也開班授課擔任表演老師，日前受訪時，被問到拍攝「白日青春」時與新導演 劉國瑞合作時，現場到底「誰聽誰」的？黃秋生以自己是學生，導演是老師形容，「學生都是要聽老師說，然後意見不同的時候要舉手！『老師！我有問題，像這樣』。」

不過，黃秋生也坦言，若有機會的話想挑戰當導演：「當然想！沒人找...，沒有人給我機會！非常想當導演！」至於想導什麼類型？他則搞笑說：「隨便什麼都可以！反正就是坐著、涼著、Camera、卡就好！」但黃秋生補充解釋：「我覺得拍戲過程裡，演員就是要尊重導演的想法，實現導演想要表達的意念，這跟誰資歷深不深沒有關係，更不用說要以老師的姿態在現場教導誰。」