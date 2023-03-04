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于正旗下藝人全學霸？網一查 白陸、許凱都沒大學學歷

娛樂新聞組／綜合報導
于正旗下的藝人包括白鹿（圖）等多人，都沒有大學文憑。 （取材自微博）
于正旗下的藝人包括白鹿（圖）等多人，都沒有大學文憑。 （取材自微博）

製作人兼編劇于正經常在微博就熱門話題發表見解，每每引起熱議。最近，央視網發布了一篇文章大談娛樂圈「絕望的文盲」，當中提及王一博、趙露思、劉浩存等，鬧得沸沸揚揚。于正也緊跟時事，發文表示自家「歡娛影視」旗下藝人「只有學霸沒有文盲」，沒想到被網友挖出一姐白鹿、一哥許凱都沒有大學學歷，慘遭群嘲。

香港01報導，于正日前在微博發長文，表示人生要接受世事無常。有網友留言道：「于老師，字太多了讀不懂。」而于正回應：「我的微博很好讀啊，當然絕望的文盲例外！」有網友繼續問他的公司有沒有「絕望的文盲」，他回答：「沒有，我時刻督促念書，時不時交讀書報告，有時候達萬字……每部劇都要做角色功課……」最後他說：「歡娛只有學霸沒有文盲。」

沒想到網友紛紛肉搜于正旗下藝人的學歷，發現只有吳謹言是大學畢業，而當紅女星白鹿是職業技術學校畢業，並非大學。許凱雖考上華南農業大學，但因家中變故退學，還曾在為粉絲簽名時，將「麻辣燙」三個字寫錯兩個，當時還被網友嘲笑。

許凱雖考上華南農業大學，但因家中變故退學，沒有大學文憑。（取材自微博）
許凱雖考上華南農業大學，但因家中變故退學，沒有大學文憑。（取材自微博）

原本這些藝人「黑歷史」可能已被網友遺忘，反而于正這一番話令自家藝人再度被嘲，網友紛紛嘲笑：「于正給自己家藝人倒油」，指他落井下石。

微博 香港

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