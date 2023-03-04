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毛舜筠愛和女兒講情話 嘆丈夫婚後變了

記者陳建嘉／綜合報導
毛舜筠在「過時・過節」飾演一名情緒不穩容易崩潰的中年媽媽。（圖：甲上提供）
毛舜筠在「過時・過節」飾演一名情緒不穩容易崩潰的中年媽媽。（圖：甲上提供）

香港金像獎影后毛舜筠主演家庭電影「過時・過節」即將上映，日前接受聯訪，談到片中與飾演丈夫的謝君豪有激烈爭執戲，謝君豪更拿著菜刀向毛舜筠怒吼。毛舜筠坦言戲外當然也跟老公吵架過，「每對夫妻都會吵架，但我們不會拿刀啦」，更開玩笑說「可能拿刀的會是我吧」。

毛舜筠戲外與知名美術指導區丁平結婚近30年，她強調夫妻之間溝通相當重要，一般的香港家庭其實不太會溝通，「我很注重溝通，我跟女兒就很像朋友一樣，常常互相表達愛意」，更笑說自己從小就對2個女兒喊「我愛你」，現在女兒都在國外工作，每次講電話時都會講情話「I love you」、「I miss you so much」聯繫感情。

但毛舜筠也偷抱怨老公，只有在以前約會時會講情話，婚後都不會了，「但現在要他講就會很尷尬，我也不知道為什麼會這樣，不過現在年輕的男生，比較會對另一半講情話」。

「過時・過節」有許多情緒很重的哭戲，毛舜筠坦言不是因為無法出戲，而是因為跳進這個角色內，會希望能多停留一點，「雖然很辛苦，不過我拍完之後早上醒來，想到片中的老公離開，我還是會哭出來」，也透露演戲很過癮。

「過時・過節」是導演曾慶宏改編自己的家庭故事，他透露自己家人在看完電影後，已有不少改變，「我們家以前吃飯是不會聊天的，但去年冬至吃飯時，我爸居然主動夾菜給我媽」。

電影 香港 導演

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