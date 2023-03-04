成龍新戲「宣傳詐騙」？ 吳京客串變主演 謀女郎被神隱

電影最新海報。沒有領銜主演劉浩存、郭麒麟的身影及名字。（取材自微博）

由動作巨星成龍、謀女郎劉浩存、男星郭麒麟領銜主演的電影「龍馬精神」4月將上映，連日來片方發布海報、劇照及預告等，為電影造勢。但最近發布的海報被發現改以客串男星吳京為宣傳焦點，和成龍背靠背燦笑，不少網友批評片商是「宣傳詐騙 」。

香港 01報導，「龍馬精神」早在2021年年尾完成拍攝，當時的海報以成龍、劉浩存、郭麒麟為主；然而在最新的海報中，只有成龍與吳京，劉浩存與郭麒麟的身影與名字都沒有出現，讓人乍看以為是吳京與成龍主演。

海報公開後，即刻引起網友熱議，有人表示吳京只是客串，但海報這樣拍攝，頗有誤導觀眾的嫌疑，甚至直指「宣傳詐騙」。

據報導，除此之外，預告片也聚焦在成龍與吳京身上，劉浩存和郭麒麟的鏡頭寥寥無幾，後者更是一句台詞都沒有。有網友推測可能是片方做出調整，將吳京戲分增多；但在其他簡介中，劉浩存和郭麒麟仍是僅次於成龍的主演，吳京僅排第四位。而且電影雖是講述龍虎武師的故事，不過劉浩存飾演成龍的女兒，故事包含親情元素，她也占不少重要戲分。