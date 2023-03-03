我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

視訊宣傳新作 郭富城被問碎屍案秒「斷網」

​​娛樂新聞組／綜合報導​
郭富城在新片中飾演電腦天才。（圖：華映提供）
郭富城在新片中飾演電腦天才。（圖：華映提供）

郭富城與林家棟主演的電影「斷網」將上映，日前兩人透過視訊與導演黃慶勳、監製鄭保瑞一同接受台灣媒體訪問，片中郭富城疼妻女，現實生活亦是如此，不過近期因香港發生名媛蔡天鳳碎屍案，他的老婆方媛在微博透露心情悲痛，台媒關心此事，想不到也呼應片名，直接「斷網」結束記者會。

香港01報導，郭富城在首映禮接受訪問期間，繼早前出席馬會活動後打破沉默，就太太方媛閨密蔡天鳳遇害一事的心情，首度開腔回應，郭富城在訪問中表示：「這次這件事，是一件很令人震驚、很悲痛的事。我和我太太都是她的朋友，在這一刻我相信我太太需要一點時間，我也不想再講太多。」

郭富城在「斷網」中飾演電腦天才，他表示電腦和大家的日常生活息息相關，每天都要上網，「手機上網很簡單，但大電腦很多程序，所以我還是一半一半而已，是為了電影模仿一個真的駭客，必須要上網去蒐集資料」，笑言拍之前都靠上網「幸好沒有斷網」。

他在片中也很愛妻女，談到這，他分享現實生活中對於組織家庭、有2位女兒感到非常幸福，「組織家庭之後有女兒的那種快樂的感覺，不是其他東西可以比美的，是無價的」。

不過郭富城也提到，網路愈來愈發達，會特別注意小孩使用的情況，他透露一個多月前參加家長會，老師有說女兒會分心，「畢竟小孩也要上網、學習也要上網，所以後來我們就強制她不准看電視！」網路上詐騙多，他也很有感，自知名字經常被盜用行騙，聳動寫著「郭富城一無所有」，讓他直呼：「不要那麼容易去相信網路上的東西！」

蔡天鳳 電影 香港

上一則

具俊曄代言尿布？大S遭瘋傳有喜

下一則

掌摑事件1年後 威爾史密斯領獎不忘自嘲

延伸閱讀

香港名媛碎屍案震驚全球 好萊塢大咖女星喊「太可怕了」

香港名媛碎屍案震驚全球 好萊塢大咖女星喊「太可怕了」
郭富城飾華人探長 吸毒顫抖翻白眼 裸身激情床戰小三

郭富城飾華人探長 吸毒顫抖翻白眼 裸身激情床戰小三
閨密蔡天鳳遇害 郭富城妻首發聲：內心千個為什麼？

閨密蔡天鳳遇害 郭富城妻首發聲：內心千個為什麼？
蔡天鳳碎屍案找到頭顱 閨蜜方媛痛心 郭富城說了4個字

蔡天鳳碎屍案找到頭顱 閨蜜方媛痛心 郭富城說了4個字

熱門新聞

周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
(噓！新聞)

蔡天鳳碎屍案找到頭顱 閨蜜方媛痛心 郭富城說了4個字

2023-02-27 01:33
被瘋傳祕婚、懷孕，迪麗熱巴近日現身機場，再度引發熱議。(取材自微博)

瘋傳祕婚、懷孕 迪麗熱巴現身機場曝身材

2023-02-26 02:20
錢韋杉近來因在美國駕車牌照過期遭當地警方攔檢，並上法院繳罰款。(取材自臉書)

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

2023-02-24 00:38
蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 與郭富城愛妻方媛多年交情

2023-02-24 10:08
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 當地住戶：曾聽到女人喊叫聲

2023-02-24 12:41

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選