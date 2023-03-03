視訊宣傳新作 郭富城被問碎屍案秒「斷網」

郭富城在新片中飾演電腦天才。（圖：華映提供）

郭富城與林家棟主演的電影 「斷網」將上映，日前兩人透過視訊與導演黃慶勳、監製鄭保瑞一同接受台灣媒體訪問，片中郭富城疼妻女，現實生活亦是如此，不過近期因香港 發生名媛蔡天鳳 碎屍案，他的老婆方媛在微博透露心情悲痛，台媒關心此事，想不到也呼應片名，直接「斷網」結束記者會。

香港01報導，郭富城在首映禮接受訪問期間，繼早前出席馬會活動後打破沉默，就太太方媛閨密蔡天鳳遇害一事的心情，首度開腔回應，郭富城在訪問中表示：「這次這件事，是一件很令人震驚、很悲痛的事。我和我太太都是她的朋友，在這一刻我相信我太太需要一點時間，我也不想再講太多。」

郭富城在「斷網」中飾演電腦天才，他表示電腦和大家的日常生活息息相關，每天都要上網，「手機上網很簡單，但大電腦很多程序，所以我還是一半一半而已，是為了電影模仿一個真的駭客，必須要上網去蒐集資料」，笑言拍之前都靠上網「幸好沒有斷網」。

他在片中也很愛妻女，談到這，他分享現實生活中對於組織家庭、有2位女兒感到非常幸福，「組織家庭之後有女兒的那種快樂的感覺，不是其他東西可以比美的，是無價的」。

不過郭富城也提到，網路愈來愈發達，會特別注意小孩使用的情況，他透露一個多月前參加家長會，老師有說女兒會分心，「畢竟小孩也要上網、學習也要上網，所以後來我們就強制她不准看電視！」網路上詐騙多，他也很有感，自知名字經常被盜用行騙，聳動寫著「郭富城一無所有」，讓他直呼：「不要那麼容易去相信網路上的東西！」