香港影后爆老公結婚後變了 夫妻吵架 「可能拿刀的是我」

曾慶宏(左)首度執導「過時・過節」就請到香港電影金像獎影后毛舜筠(右)主演。(圖:甲上提供)

金像獎影后毛舜筠主演家庭電影 「過時・過節」，2)接受台灣媒體視訊聯訪，片中與飾演丈夫的謝君豪有激烈爭執戲，謝君豪更拿著菜刀向毛舜筠怒吼，毛舜筠戲外與知名美術指導區丁平結婚近30年，坦言曾多次吵架，「每對夫妻都會吵架，但我們不會拿刀啦」更開玩笑說「可能拿刀的會是我吧」。

話鋒一轉，毛舜筠認為溝通相當重要，通常香港 家庭不太會溝通，「我很注重溝通，我跟女兒就很像朋友一樣，常常互相表達愛意」，更笑說自己從小就對2個女兒喊「我愛你」，現在女兒都在國外工作，每次講電話時都會講情話「I love you」、「I miss you so much」聯繫感情，但她也偷抱怨老公只有在約會講情話，「但現在要他講就會很尷尬，我也不知道為什麼會這樣，不過現在年輕的男生比較會對另一半講情話」。

毛舜筠在「過時・過節」飾演一名情緒不穩容易崩潰的中年媽媽。(圖:甲上提供)

「過時・過節」有許多情緒很重的哭戲，毛舜筠坦言不是因為無法出戲，而是因為跳進這個角色內，會希望能多停留一點，「雖然很辛苦，不過我拍完之後早上醒來，想到片中的老公離開，我還是會哭出來」，但也透露演戲很過癮，她後來為了正式脫離這個角色，還去染了頭髮，「看到自己的頭髮，我就知道，對，我是毛姐」。

提到片中的關鍵離婚戲，她也提到當下心境，「雖然老公回來總是坐在沙發上，什麼都不做，她其實還是希望一家人能夠一起生活」，結果當老公跟她提出離婚時，她發現老公竟然已擺脫懶惰性格開始做家事，「什麼事都做好了，遙控器也修好，花也澆好了，一直期待可以做這些事的男人，終於做了，但卻要離婚了」，才讓她有感而發，瞬間大哭。

其實，「過時・過節」是導演 曾慶宏自己的家庭故事，他透露自己家人在看完電影後，出現了很具體的改變：「我們家以前吃飯是不會聊天的，但去年冬至吃飯時，我爸居然主動夾菜給我媽」而他還幽默補充，爸爸是夾了一個媽媽不喜歡吃的一道菜，也說自己雖不會下廚，但昨晚有跟老婆說「我愛妳」，「不過我覺得我的爸媽原本是不太會溝通的人，但看完電影後有改變，我自己是很開心的。」