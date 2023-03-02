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洪金寶獲終身成就獎：最自豪的事就是走上電影路

娛樂新聞組／綜合報導
洪金寶獲得亞洲電影大獎「終身成就獎」。(取材自微博)
洪金寶獲得亞洲電影大獎「終身成就獎」。(取材自微博)

第16屆亞洲電影大獎宣布，本屆「終身成就獎」由香港功夫演員洪金寶獲得。對於獲獎，洪金寶表示：「非常高興！同時亦十分驚喜在這個時候還可以得奬，而且是一個對自己演藝生涯肯定的奬項。」

香港01報導，洪金寶師從京劇名伶于占元，身為七小福大師兄的洪金寶，自幼在傳統戲曲嚴師出高徒的教導下，學會「唱念做打」的真本領。兒時的梨園生涯不僅讓洪金寶練得一身扎實基本功，為日後叱吒動作電影奠下基礎，更培養出洪金寶刻苦耐勞、敬業樂業的品德。

洪金寶於超過60年的演藝生涯中，為香港乃至華語電影界留下了濃墨重彩的一筆。洪金寶坦言：「回首一生最自豪的事便是自己當初選擇了電影這個行業。」洪金寶時有獲得獎項嘉許，2018年便憑「殺破狼·貪狼」獲得電影金像獎最佳動作設計。

洪金寶認為「成就」賦予自己的意義非常重大，對於努力成果被人認同感到欣慰。從擔任演員到動作指導，由導演以至出品人，洪金寶的名字成為了品質和票房保證。1982年，洪金寶以由其執導並主演的警匪電影「提防小手」榮獲第二屆香港電影金像獎最佳男主角，同時憑藉其導演及參演的武打電影「敗家仔」贏得最佳動作指導，幕前幕後的表現皆備受肯定。 1988年，洪金寶主演改編自其師傅于占元及自身童年經歷的電影「七小福」，再次奪得金像獎最佳男主角的殊榮。

此外，洪金寶的貢獻亦造就「葉問」系列電影的成功，並在眾望所歸下以「葉問」與「葉問2」贏得第46屆及第47屆金馬獎最佳動作設計的榮譽，同時慿住「葉問2」洪拳師傅洪震南一角獲得了第五屆亞洲電影大獎最佳男配角。洪金寶在不少武打功夫電影中依然展示出從少訓練到大的身手。

洪金寶為電影界貢獻超過半世紀，參演的電影多不勝數，且題材種類多元。其對事業的熱愛讓他年至古稀仍堅守工作崗位。繼2016年執導及主演動作電影「我的特工爺爺」後，他於2017年擔任「殺破狼．貪狼」的動作導演，再次奪得香港電影金像獎最佳動作設計殊榮。

電影 香港 導演

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