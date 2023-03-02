李一桐戀「偶像練習生」鮮肉 戲裡戲外都超甜

李一桐(右)與畢雯珺戲中戲外CP感被網友大推。(圖：愛奇藝國際站提供)

李一桐在主演的古裝奇幻懸疑劇「九霄寒夜暖」中，與新生代男星畢雯珺親密肢體接觸不斷，不只玩背背、飛高高，還一言不合就接吻，甜度爆表，戲外他們也不時撒糖，不僅同遊樂園 ，畢雯珺還在直播時無預警地拿出迪士尼 娃娃送李一桐，讓她又驚又喜。

「九」劇以童謠案、畫師案等奇案貫穿，李一桐在劇裡化身正義感爆棚，卻因怪病不時畏寒癱軟的捕快「蘇玖兒」，偶然間她發現自己只要觸摸到畢雯珺扮演的傲嬌祺族少主「寒猙」，身體便可回暖並恢復元氣後，她就把他當成「行動暖暖包」，兩人從此密不可分，組成一冷一熱的溫差搭檔，攜手突破陰謀迷霧，尋找案件背後真相，化解危機，曖昧情感也日漸升溫。

李一桐表示，玖兒樂觀又堅強，跟她本人很像，是她扮演過的角色裡最可愛的一個，還說「希望我以後生出來的女兒就是這樣的」，寒猙的出現則讓玖兒重獲力量與人生希望，他們是彼此的小太陽。

李一桐現實中比畢雯珺大七歲， 兩人在劇中關係被網友說是「狼姐戀」設定，她幽默回應「劇外算是狼姐，但劇內是狼妹啊」，因為劇中畢雯珺年齡設定是60多歲，其實年齡差很大，兩人相處狀態「戲裡戲外反差挺大」。

談起最難忘的一場戲時，李一桐說：「有一場戲是小畢帶著我在天上飛了幾圈，因為他有懼高症，當時他一上到二樓，腿就開始不停發抖，天氣又特別熱，我一轉頭看到他狂冒汗、嘴發白，真的很替他擔心。跟他去迪士尼樂園時，他也不敢玩高空遊樂設施，所以最後跟他坐了小飛象。」

畢雯珺2018年以練習生身分參加愛奇藝選秀節目「偶像練習生」，187公分高的挺拔體格跟帥氣高顏值受到外界關注。曾演出「漂亮書生」、「小女霓裳」、「世界微塵裡」等網劇。

這次為了演好性格桀驁不馴，擁有多種超能力，嗅覺、聽覺都異常靈敏的祺族少主，畢雯珺從造型到體態都下足功夫，還克服自己的心魔，吊鋼絲飛天挑戰動作戲，他說：「再害怕還是得上，導演 一喊開始後，工作人員們都在等我，我不能耽誤到大家的時間，拍攝前李一桐不停跟我聊天，努力轉移我的注意，降低我的恐懼感。」

戲裡戲外都甜蜜的李一桐跟畢雯珺，日前在直播時玩起「當然了」遊戲，李一桐直球發問：「我是你合作過的女星裡最可愛美麗的女孩嗎？」畢雯珺秒答「當然了」，並反問：「跟畢雯珺合作過後，妳再也不想跟其他男星合作了。」李一桐同樣給予肯定回答，讓網友直呼嗑到了。

口才過人的金句女王傅首爾，也受邀在劇中扮演李一桐的愛情導師「阿花」，她笑說：「當初我是聽說我在戲裡會獲得公主抱才答應的，我喜歡飾演跟我本人很相近的角色，雖然也想詮釋知性女，但這次主要是負責八卦，追著男女主角的戀愛進度跑。」