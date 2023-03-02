迪麗熱巴瘋傳懷孕 狗仔洩12秒「跟拍鐵證」幫澄清

知名狗仔劉大錘替迪麗熱巴澄清懷孕謠言。(取材自微博)

迪麗熱巴 和黃景瑜的傳聞鬧得沸沸揚揚，女方被瘋傳已經懷孕所以才神隱，狗仔們除了曬出迪麗熱巴在機場 穿著寬厚大衣遮肚的照片外，甚至還公開向黃景瑜道喜。但近日另一位狗仔劉大錘再發出影片，替迪麗熱巴澄清懷孕謠言。

ETtoday報導，劉大錘在當初迪麗熱巴懷孕傳聞剛爆出時，就曾經反駁謠言表示：「迪麗熱巴天天忙得要死還懷孕。」近日他又貼出12秒的跟拍影片，寫下「穿著束腰哪會是懷孕的人啊」，雖然迪麗熱巴片在片場手拿著毛巾擋住肚子，但拍廣告的過程中，她身著貼身洋裝和束腰，腰線相當明顯，小腹也沒有任何突起。

香港 01報導，事實上，早前迪麗熱巴的工作室已經發文全盤否認懷孕，但似乎不怎麼管用。雖然當時有網友傳出她已經七個月沒進劇組和出席公開活動，但1月的直播活動中，她身穿貼身衣物，腹部明顯平坦還露出小蠻腰，以為能夠平息傳聞，不過過沒多久又有狗仔發文影射，網友還對比她貼文中的照片，認為是她在2022年9月拍的舊照。

至今迪麗熱巴懷孕消息依舊眾說紛紜，網友近乎一面倒認為「怎麼有人天天盯著女明星肚子就認為是懷孕」、「對女明星寬容點吧胖點就說懷孕」、「對美女要求太嚴苛了」。而日前，迪麗熱巴終於現身機場首次露面讓粉絲們驚喜直呼「終於開工了」。