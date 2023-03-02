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楊冪新片只拍20天就殺青 被酸：掙錢太容易

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪的電影新作「沒有一頓火鍋解決不了的事」爆出只拍了20天。(取材自微博)
楊冪的電影新作「沒有一頓火鍋解決不了的事」爆出只拍了20天。(取材自微博)

作為85花中的代表女星，楊冪似乎進入事業轉型期，先是被曝出離開嘉行，隨後就開始重新拼事業。沒想到，她的這部電影新作還沒製作完成，就因「殺青」的話題引發兩極化熱議。

綜合媒體報導，楊冪的電影新作「沒有一頓火鍋解決不了的事」近日殺青，引來網友圍觀熱議，因為該片2月8日官宣開機，而且在開機就帶來極高的熱度，畢竟這是女星楊冪久違的大銀幕之作。隨後這部影片就開始低調地拍攝工作，正當大家逐漸淡忘之時，最近該片竟然曝出已殺青。

掐指一算，這部影片的拍攝期只有20天左右，令眾多網友深感震驚，甚至吐槽「太離譜」。部分網友認為該片拍攝過於神速，有種「圈錢」的嫌疑，還調侃粉絲們不必心疼正主拍戲辛苦，其實明星們掙錢很容易。更有網友用「滿江紅」內涵楊冪新片，吐槽道：這或許是張藝謀的一鏡到底。也有網友認為，在20多天的時間裡，演員們可能還沒入戲，就已經拍完了。

面對一眾的質疑聲，另有一些網友並不認同。這些網友紛紛以其他影片為例，證明拍攝周期與電影周期未必成正比。有網友以奧斯卡最佳影片「月光男孩」為例進行反駁，該片同樣只用了25天就完成全部拍攝，但並不影響影片的含金量，一舉斬獲了第89屆奧斯卡金像獎的多個獎項。

連處於「黃金時代」的港片同樣是拍攝周期越短越是精品，比如情節複雜、場景多元的「無間道」，整個拍攝過程只用了20多天。

當然了，電影是否能夠快速完成拍攝，既需要客觀硬件上的支持，同樣需要演員的演技配合。可是對於該片的主演楊冪，網友們顯然不太信任，還以她之前的「寶貝兒」為例，直言她的那部片子雖然拍了九個月，可是楊冪還是演得一塌糊塗。

楊冪 電影 奧斯卡

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