蔡徐坤擁有千萬粉絲。(取材自微博)

中國24歲男偶像蔡徐坤以選秀節目「偶像練習生」C位出道為人熟知,節目限定男團NINE PERCENT畢業後他持續推出音樂作品,微博 擁有3816.6萬粉絲,可謂中國人氣男偶像,不過他最近登上騰訊TME live超現場演唱歌曲「修行」,舞台背景卻爆出抄襲藝術家stuz0r的作品。

stuz0r於社群 平台上親曝對比圖,並寫下「I don't know who Cai Xukun is, but please don't be like that...(我不知道蔡徐坤是誰,但請不要那樣...)」,從對照圖片來看,蔡徐坤舞台背景圖明顯直接使用了stuz0r的作品。

stuz0r親曝對比圖(作為其作品,右為蔡徐坤《修行》舞台視覺特效)。(取材自微博)

據悉,蔡徐坤「修行」舞台視覺特效為外包給「睛致傳媒公司」,該公司負責人得知抄襲事件後,發文向藝術家stuz0r、蔡徐坤,以及受此事波及的人道歉,他表示缺乏NFT 版權經驗犯了錯,並說明他未告知TME live及蔡徐坤素材來源,為此向三方致歉,並保證未來絕不會再發生同樣的事。而stuz0r也對「睛致」向他聯繫並承認錯誤給予肯定回應。