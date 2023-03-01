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郭富城飾華人探長 吸毒顫抖翻白眼 裸身激情床戰小三

記者黃保慧／即時報導
郭富城透露最困難的演出是抽鴉片和揣摩戒毒狀態。(圖:華映提供)
郭富城透露最困難的演出是抽鴉片和揣摩戒毒狀態。(圖:華映提供)

兩大影帝郭富城及梁朝偉首度合作「風再起時」，狂飆演技。郭富城在片中有許多挑戰，其中，他透露最困難的演出是抽鴉片和揣摩戒毒狀態，演出渾身顫抖、大翻白眼的痛苦樣貌。不過，電影裡他也豔福不淺，和杜鵑、春夏、曾一萱三位女星都有感情戲，甚至上演了激情床戲。

郭富城在「風再起時」飾演香港傳奇華人探長磊樂，除了事業風光，感情生活也左擁右抱。他和杜鵑飾演的蔡真結婚生子，爾後竟又偷偷有了情婦小燕。小燕是由30歲女星曾一萱擔綱，她過去曾在「如懿傳」裡扮演讓人恨得牙癢癢的「慎嬪」阿箬，在「上陽賦」又是一度試圖破壞男女主角好事的心機女；如今到了「風再起時」，她再度詮釋小三，被網友戲稱「壞女人專業戶」。

郭富城遇見曾一萱飾演的小燕，對方神似春夏飾演的昔日愛人「小愉」，於是初相見便如雷似火，互動充滿挑逗，甚至大方裸身上演激情床戲，在一派陽剛猛烈的劇情裡，增添一絲溫柔春光。

不過，問到郭富城最困難的戲？他坦言是吸毒場面。在電影後段，磊樂沾染上鴉片，爾後決心戒毒，被壓制在床上痛苦掙扎，臉色發青大翻白眼。郭富城表示：「開拍前上網看一些紀錄片，去看吸毒的人的狀態是怎樣，拍的過程也一直跟導演溝通究竟要真實、清醒、還是像喝醉？戒毒的人是怎麼樣？呈現在這部電影裡又是怎麼樣？這部分對我來說是膽戰心驚的處理，我沒有過這樣的經歷，幸好出來是合格吧。」

此外，他也為電影特地學習潮州話，他透露劇組有請老師指導，但初期是錄製錄音帶讓他在家學習，但後來他發現可能有些聽不太清楚，到了現場遇見老師本人，不少用字又重新再學，「潮州話也有分不同地方的不一樣說法，學了很久一段時間，雖然很困難，但配合電影需要，最後過關。」

郭富城透露最困難的演出是抽鴉片和揣摩戒毒狀態。(圖:華映提供)
郭富城透露最困難的演出是抽鴉片和揣摩戒毒狀態。(圖:華映提供)
曾一萱新片再演小三，被戲稱壞女人專業物。(圖:華映提供)
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