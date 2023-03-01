李冰冰近年減產神隱 邁入半百真面目曝光

李冰冰過50歲生日，網友大讚凍齡美貌。 (取材自微博)

近年明顯減產的李冰冰近日迎接50歲生日，她表示今年選擇自己一個人靜一靜；沒想到她的員工送上一段Vlog，揭露她私下真面目，也讓人不敢相信這是50歲的樣子。

中國時報報導，李冰冰透露自己本來就不喜歡過生日，往年團隊的員工都會用心準備替她慶生，今年為了「逃掉」員工的心意，決定「一個人靜一靜」，想要低調生活就好；不過，她卻收到員工們準備的驚喜Vlog，意外將她私下最真實的面貌全曝光。

畫面中有李冰冰工作的側拍，等待工作的時候還會跳舞，還有私下她做運動的樣子，讓她驚喜地說，「沒想到我的日常在他們眼裡是這樣」。

Vlog影片封面驚呆，李冰冰綁著俏麗的高馬尾，身穿桃粉色高領毛衣，對著鏡頭露出甜美笑容，讓人不敢相信這是50歲的樣子，網友紛紛讚嘆，「美得太誇張」、「說25歲我都信」。

據香港 01報導，李冰冰2018年完成好萊塢電影 「巨齒鯊」（The Meg）後，只拍了一部「平凡英雄」，其餘時間幾乎是神隱狀態。

據了解，李冰冰多年來拍戲都十分拚命，危險場面盡量都親身上陣，令身體五勞七傷；早年李冰冰在澳洲 拍攝電影「謎巢」時，曾連續16天發高燒，虛脫到無法行走。

醫生曾勸李冰冰要好好休息，但到拍攝「巨齒鯊」時仍然賣命，親自上陣拍水底戲時幾乎窒息身亡。李冰冰憶述時不禁說：「我跟死亡離得這麼近」，接下來她果然大幅減產，經過幾年調養，現在50歲的她神采飛揚。