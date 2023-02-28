26年前同拍廣告 江美儀爬山巧遇發哥

香港視后江美儀興奮貼出與發哥臉貼臉的合照。（取材自Instagram）

香港 影帝周潤發 （發哥）一向熱愛運動，現年67歲的他不時會在爬山時被民眾「野生捕獲」。香港視后江美儀身為爬山一族經常與其他藝人組織爬山隊，她近日爬山時遇到發哥，興奮貼出與發哥臉貼臉的合照，兩人26年前曾一起拍攝洗髮精廣告。

綜合媒體報導，江美儀在Instagram公開多張在山上打卡的照片，以及一張與發哥頭貼頭的合照，她寫道：「爬山跑步除了可以身體健康還可以見到發哥！」「#我爬山師傅是發哥」、「#我要運動我要健康」。照片中兩人臉貼臉，對鏡頭露出一口大白牙，看起來相當開心。

其實江美儀過去曾經多次與發哥一同爬山，她也曾說過，之所以養成爬山的習慣，全因為發哥這位好教練。

早於1997年時，26歲的江美儀曾與42歲的周潤發合作拍洗髮精廣告，不過兩人之後都未有在戲劇或電影 作品中合作過。