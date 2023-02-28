我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

26年前同拍廣告 江美儀爬山巧遇發哥

娛樂新聞組／綜合報導
香港視后江美儀興奮貼出與發哥臉貼臉的合照。（取材自Instagram）
香港視后江美儀興奮貼出與發哥臉貼臉的合照。（取材自Instagram）

香港影帝周潤發（發哥）一向熱愛運動，現年67歲的他不時會在爬山時被民眾「野生捕獲」。香港視后江美儀身為爬山一族經常與其他藝人組織爬山隊，她近日爬山時遇到發哥，興奮貼出與發哥臉貼臉的合照，兩人26年前曾一起拍攝洗髮精廣告。

綜合媒體報導，江美儀在Instagram公開多張在山上打卡的照片，以及一張與發哥頭貼頭的合照，她寫道：「爬山跑步除了可以身體健康還可以見到發哥！」「#我爬山師傅是發哥」、「#我要運動我要健康」。照片中兩人臉貼臉，對鏡頭露出一口大白牙，看起來相當開心。

其實江美儀過去曾經多次與發哥一同爬山，她也曾說過，之所以養成爬山的習慣，全因為發哥這位好教練。

早於1997年時，26歲的江美儀曾與42歲的周潤發合作拍洗髮精廣告，不過兩人之後都未有在戲劇或電影作品中合作過。

她與發哥的合照曝光後，許多香港網友驚喜留言「百年潤髮」、「百年潤發！！依舊是男帥女靚嗚嗚嗚！」、「羨慕呀」「親民」、「視后捕獲野生影帝一枚」、「兩個都那麼可愛，健康運動身體好，而且還可以偶遇發哥」，還有人表示上星期日在路上遇到發哥。

香港視后江美儀與發哥26前曾合拍廣告。（取材自Instagram）
香港視后江美儀與發哥26前曾合拍廣告。（取材自Instagram）

香港 周潤發 電影

上一則

林依晨開睡衣趴 「大仁哥」、韋禮安情義相挺

下一則

李奧納多是動漫宅男 被封「超懶惰情人」

延伸閱讀

港撤口罩令 李家超：「禁蒙面法」現階段不處理

港撤口罩令 李家超：「禁蒙面法」現階段不處理
紀念228 台港泰族群代表齊聚台灣會館

紀念228 台港泰族群代表齊聚台灣會館
香港3/1起全面取消口罩令 室內外、搭公共交通都可不戴

香港3/1起全面取消口罩令 室內外、搭公共交通都可不戴
影帝變毒蟲 劉亞仁被曝毒癮大 影迷爆拒看新作

影帝變毒蟲 劉亞仁被曝毒癮大 影迷爆拒看新作

熱門新聞

周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

2023-02-20 22:57
(噓！新聞)

蔡天鳳碎屍案找到頭顱 閨蜜方媛痛心 郭富城說了4個字

2023-02-27 01:33
蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 與郭富城愛妻方媛多年交情

2023-02-24 10:08
錢韋杉近來因在美國駕車牌照過期遭當地警方攔檢，並上法院繳罰款。(取材自臉書)

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

2023-02-24 00:38
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 當地住戶：曾聽到女人喊叫聲

2023-02-24 12:41

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸