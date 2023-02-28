26年前同拍廣告 江美儀爬山巧遇發哥
香港影帝周潤發（發哥）一向熱愛運動，現年67歲的他不時會在爬山時被民眾「野生捕獲」。香港視后江美儀身為爬山一族經常與其他藝人組織爬山隊，她近日爬山時遇到發哥，興奮貼出與發哥臉貼臉的合照，兩人26年前曾一起拍攝洗髮精廣告。
綜合媒體報導，江美儀在Instagram公開多張在山上打卡的照片，以及一張與發哥頭貼頭的合照，她寫道：「爬山跑步除了可以身體健康還可以見到發哥！」「#我爬山師傅是發哥」、「#我要運動我要健康」。照片中兩人臉貼臉，對鏡頭露出一口大白牙，看起來相當開心。
其實江美儀過去曾經多次與發哥一同爬山，她也曾說過，之所以養成爬山的習慣，全因為發哥這位好教練。
早於1997年時，26歲的江美儀曾與42歲的周潤發合作拍洗髮精廣告，不過兩人之後都未有在戲劇或電影作品中合作過。
她與發哥的合照曝光後，許多香港網友驚喜留言「百年潤髮」、「百年潤發！！依舊是男帥女靚嗚嗚嗚！」、「羨慕呀」「親民」、「視后捕獲野生影帝一枚」、「兩個都那麼可愛，健康運動身體好，而且還可以偶遇發哥」，還有人表示上星期日在路上遇到發哥。
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